2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, nam-ı diğer Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2025 sezonunda mücadeleye hazırlanıyor. Üç hafta sürecek organizasyonda milliler, her hafta dört karşılaşmaya çıkacak. Türkiye'nin ev sahipliği de yapacağı turnuvada gözler hem maç takviminde hem de açıklanan 30 kişilik geniş kadroda. İşte Filenin Sultanları'nın 2025 VNL programı ve kadro detayları…