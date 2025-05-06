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2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi heyecanı başlıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 maç takvimi ve kadro detayları açıklandı. Dev turnuvada ilk rakip Fransa olacak! İşte VNL maç programı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 15:58
2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, nam-ı diğer Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2025 sezonunda mücadeleye hazırlanıyor. Üç hafta sürecek organizasyonda milliler, her hafta dört karşılaşmaya çıkacak. Türkiye'nin ev sahipliği de yapacağı turnuvada gözler hem maç takviminde hem de açıklanan 30 kişilik geniş kadroda. İşte Filenin Sultanları'nın 2025 VNL programı ve kadro detayları…

2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

İlk Maç 4 Haziran'da!


Turnuvanın ilk haftası Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak. Milliler, 4 Haziran'da Fransa karşısında sahaya çıkacak. Üç hafta boyunca Çin, Türkiye ve Hollanda'da toplam 16 takım mücadele edecek ve grup aşamasında ilk 8'e giren ekipler final etabına yükselecek.

2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

Büyük heyecana sahne olacak 2025 VNL Kadınlar Finalleri ise 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde yer alan Atlas Arena'da gerçekleştirilecek.

2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

Maç Takvimi


1. Hafta (Pekin – Çin)

4 Haziran - TSİ 07:30 | Fransa - Türkiye

6 Haziran - TSİ 14:30 | Türkiye - Tayland

7 Haziran - TSİ 11:00 | Türkiye - Polonya

8 Haziran - TSİ 14:30 | Çin - Türkiye

2. Hafta (İstanbul – Türkiye

18 Haziran - TSİ 19:30 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

19 Haziran - TSİ 19:30 | Kanada Türkiye

21 Haziran - TSİ 19:30 | Güney Kore Türkiye

22 Haziran - TSİ 19:30 | Türkiye Brezilya

3. Hafta (Apeldoorn – Hollanda)

9 Temmuz - TSİ 21:30 | Hollanda Türkiye

11 Temmuz - TSİ 21:30 | Çekya Türkiye

12 Temmuz - TSİ 20:00 | Türkiye İtalya

13 Temmuz - TSİ 21:00 | Sırbistan - Türkiye

2025 Filenin Sultanları VNL başlıyor! Maç programı ve kadro detayları belli oldu

Geniş Kadroda Kimler Var?


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Filenin Sultanları'nın 30 kişilik geniş kadrosunu duyurdu. Kadroda genç yeteneklerle birlikte tecrübeli isimler de yer alıyor:

📌 Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

📌 Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

📌 Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

📌 Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

📌 Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)