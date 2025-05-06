Viral Galeri Viral Liste E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme (BİLSEM) öğrenci alım sürecinde sona yaklaşılıyor. Nisan ayında başlayan bireysel değerlendirme sınavları hızla devam ederken, sınavlara katılan ilkokul öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. BİLSEM değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan öğrenciler, örgün eğitim aldıkları illerdeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:22
E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve özel yetenekli öğrencileri hedefleyen BİLSEM sınavları 14 Nisan itibariyle başladı. Öğrenciler, genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında yapılan değerlendirmelere katılarak, Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleşme şansı elde edecek. Peki BİLSEM kayıt süreci ne zaman başlayacak? İşte sonuç görüntüleme ekranı…

E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen BİLSEM süreci kapsamında, 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında öğrenciler bireysel değerlendirme sınavlarına giriyor. Sınavlara katılan öğrenciler için en merak edilen konuların başında sonuç tarihi geliyor. 2025 BİLSEM sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Öğrenci ve veliler, sonuçları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabilecek.

E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

İtiraz Süreci 7-11 Temmuz Arasında Olacak


Sınav sonuçlarına itirazlar, 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar, bu süre zarfında bireysel değerlendirme sonuçlarına resmi yollardan itiraz edebilecek.

E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

Veliler itiraz başvurularını https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirebilecek. Faks ve e-posta gibi yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İtirazlara ilişkin belgeler uygulama merkezlerinden temin edilerek kapalı zarf içerisinde ilgili komisyonlara iletilecek. Bu belgelerin asılları uygulama merkezlerinde kalacak şekilde gizlilikle aktarım sağlanacak. Ön değerlendirme ya da bireysel değerlendirme içeriklerine ait belgeler ise kamuya açık şekilde yayımlanmayacak.

E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

BİLSEM Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?


Bireysel değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt süreci ilgili BİLSEM birimlerinde tamamlanacak.

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