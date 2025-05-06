E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası
Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme (BİLSEM) öğrenci alım sürecinde sona yaklaşılıyor. Nisan ayında başlayan bireysel değerlendirme sınavları hızla devam ederken, sınavlara katılan ilkokul öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. BİLSEM değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan öğrenciler, örgün eğitim aldıkları illerdeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:22