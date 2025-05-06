E - OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile 2025 BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve özel yetenekli öğrencileri hedefleyen BİLSEM sınavları 14 Nisan itibariyle başladı. Öğrenciler, genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında yapılan değerlendirmelere katılarak, Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleşme şansı elde edecek. Peki BİLSEM kayıt süreci ne zaman başlayacak? İşte sonuç görüntüleme ekranı…