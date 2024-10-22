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MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı Öcalan DEM grubunda silah bıraktığını ilan etsin

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı Öcalan DEM grubunda silah bıraktığını ilan etsin

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 22.10.2024 12:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurguladı ve "Teröristbaşı Öcalan’ın tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün tamamen lağvedildiğini haykırsın." dedi.
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