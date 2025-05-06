2025 TUS kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM 1. dönem tercih tarihleri ve taban puanları...

ÖSYM henüz 2025 1. Dönem TUS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi açıklamadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sürecinin sınav sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık 2 ila 3 ay sonra başlaması bekleniyor. Dolayısıyla mayıs ayı içinde tercih takviminin netleşmesi öngörülüyor.
Kontenjanlar ve Taban Puanlar Belli Oldu Mu?
TUS adayları, hangi bölüm için kaç kontenjan açıldığını ve bölümlerin taban puanlarını merakla bekliyor. Adli Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi birçok branşta kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda ilan edilecek. Kılavuzda her bölüm için hem genel hem de özel şartlara yer veriliyor olacak.
Geçmiş Dönemler Yol Gösteriyor
2024 yılı 2. Dönem TUS kılavuzunda yer alan kontenjan dağılımları bu yıl için de fikir verebilir. Ancak hastane ihtiyaçları ve mezun sayılarındaki değişikliklere bağlı olarak kontenjanlarda artış veya azalış olabileceğini belirtiyor.
Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden belirlenen süre içerisinde yapacak. Tercih süresi sona erdikten sonra hiçbir değişiklik ya da düzeltme yapılamayacak. Ayrıca, tercihlerin iptali veya yeniden yapılması yalnızca tercih süresi içinde mümkün olacak. Bu sürecin dışında yapılacak hiçbir başvuru ÖSYM tarafından kabul edilmeyecek.
Yabancı Dil Şartı Unutulmamalı
Yerleştirme işlemlerinde adayların yabancı dil yeterliliği de esas alınacak. Muafiyet ya da geçerli sınav sonuçları, önceki başvuru kılavuzlarında belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek. Tercih hakkı elde etmek isteyen adayların bu hususu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.