2025 TUS kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM 1. dönem tercih tarihleri ve taban puanları...

ÖSYM henüz 2025 1. Dönem TUS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi açıklamadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sürecinin sınav sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık 2 ila 3 ay sonra başlaması bekleniyor. Dolayısıyla mayıs ayı içinde tercih takviminin netleşmesi öngörülüyor.

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Kontenjanlar ve Taban Puanlar Belli Oldu Mu?

TUS adayları, hangi bölüm için kaç kontenjan açıldığını ve bölümlerin taban puanlarını merakla bekliyor. Adli Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi birçok branşta kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda ilan edilecek. Kılavuzda her bölüm için hem genel hem de özel şartlara yer veriliyor olacak.