AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

Af Çıkacak mı? Bakan Tunç Açıkladı

Mahkumlar ve aileleri tarafından en çok merak edilen konuların başında "af çıkacak mı?" sorusu yer alıyor. Bakan Tunç, "Genel af ya da kısmi af söz konusu değil" diyerek net açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyunda af olarak değerlendirilen konulara açıklık getirmek istiyorum. Bir af çalışmamız yok. Yapılan düzenlemeler cezaevlerindeki şartları iyileştirmeye ve infaz sistemini adil hale getirmeye yöneliktir." dedi.