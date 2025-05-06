AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?
Cezaevindeki binlerce mahkumu yakından ilgilendiren 10. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Af infaz düzenlemesi ile ilgili yapılacak değişiklikler gündemde yer alıyor. Mahkum ve yakınları "Af çıkacak mı, 10. Yargı Paketi maddeleri neler, kimler denetimli serbestlikten yararlanabilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte af infaz düzenlemesi ile ilgili merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:11