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AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

Cezaevindeki binlerce mahkumu yakından ilgilendiren 10. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Af infaz düzenlemesi ile ilgili yapılacak değişiklikler gündemde yer alıyor. Mahkum ve yakınları "Af çıkacak mı, 10. Yargı Paketi maddeleri neler, kimler denetimli serbestlikten yararlanabilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte af infaz düzenlemesi ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:11
AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yeni yargı reformuyla ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler planlanıyor. Peki 10. Yargı Paketi'nde af var mı, denetimli serbestlik kimleri kapsıyor? İşte Bakan Tunç açıklamaları…

AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

Af Çıkacak mı? Bakan Tunç Açıkladı

Mahkumlar ve aileleri tarafından en çok merak edilen konuların başında "af çıkacak mı?" sorusu yer alıyor. Bakan Tunç, "Genel af ya da kısmi af söz konusu değil" diyerek net açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyunda af olarak değerlendirilen konulara açıklık getirmek istiyorum. Bir af çalışmamız yok. Yapılan düzenlemeler cezaevlerindeki şartları iyileştirmeye ve infaz sistemini adil hale getirmeye yöneliktir." dedi.

AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

10. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 40 maddelik yargı reformu taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

"40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak."

AF İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | 10. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, maddeleri neler?

10. Yargı Paketi Maddeleri Neler Getiriyor?

Pakette yer alan düzenlemeler, ceza adaleti sisteminde caydırıcılığın artırılması ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik maddeleri içeriyor.

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