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Başbakanlık hayali askıda: Friedrich Merz ilk turda sınıfta kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.05.2025 11:40 Güncelleme: 06.05.2025 12:07
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Başbakanlık hayali askıda: Friedrich Merz ilk turda sınıfta kaldı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

ALMANYA'DA MERZ İLK TURDA BAŞBAKAN SEÇİLEMEDİ

OTURUMA ARA VERİLDİ

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.

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Başbakanlık hayali askıda: Friedrich Merz ilk turda sınıfta kaldı Başbakanlık hayali askıda: Friedrich Merz ilk turda sınıfta kaldı Başbakanlık hayali askıda: Friedrich Merz ilk turda sınıfta kaldı
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