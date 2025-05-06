Viral Galeri Viral Liste Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

Emeklilerin maaşlarını taşıyarak ek gelir elde etmesini sağlayan banka promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla güncellendi. Kamu ve özel bankalar, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu fırsatta rekabeti artırırken, ödemeler maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi ve DenizBank gibi birçok banka promosyon miktarlarını yenileyerek avantajlı teklifler sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:27
Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Emekli maaşlarını belirli bankalara taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. Kamu bankaları ile özel bankalar arasındaki rekabet kızışırken, ödemeler 12 bin TL'den başlayıp 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Mayıs ayı itibarıyla en güncel emekli promosyonları ve başvuru şartları…

Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

Promosyon Almanın Şartı Ne?

Emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaşlarını tercih ettikleri bir bankaya taşımaları ve üç yıl boyunca o bankadan maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu işlem, doğrudan banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılması hâlinde, alınan promosyonun kalan kısmı iade ediliyor.

Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

Promosyon Miktarı Neye Göre Belirleniyor?

Bankalar, emekli maaşının tutarına göre kademeli olarak promosyon ödüyor. Açıklanan en yüksek promosyon genellikle en yüksek maaş diliminde olan emekliler için geçerli. Dolayısıyla düşük maaşlı emeklilerin alacağı promosyon da buna göre azalıyor. Bazı bankalar nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı harcamalarına özel ek fırsatlar da sunuyor.

Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

İşte Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları (Mayıs 2025)

VakıfBank:
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılacak harcamalara toplamda 15.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam promosyon 27.000 TL'ye ulaşabiliyor.

ING:
ING, 2025 yılı için emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanyada otomatik fatura talimatı gibi ek koşullar da bulunuyor.

Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

TEB (Türk Ekonomi Bankası):
Maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay kalma sözü veren emeklilere 12.000 TL temel promosyona ek 9.000 TL ilave ile toplam 21.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor.

Albaraka Türk:
Bankanın duyurusuna göre promosyon tutarı 20.000 TL'ye kadar çıkıyor. Katılım bankası olmasından dolayı ödemeler faizsiz finans prensipleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

DenizBank:
DenizBank, 2025 promosyon kampanyasında 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme vaadinde bulunuyor.

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