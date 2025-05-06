Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası

Promosyon Miktarı Neye Göre Belirleniyor?

Bankalar, emekli maaşının tutarına göre kademeli olarak promosyon ödüyor. Açıklanan en yüksek promosyon genellikle en yüksek maaş diliminde olan emekliler için geçerli. Dolayısıyla düşük maaşlı emeklilerin alacağı promosyon da buna göre azalıyor. Bazı bankalar nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı harcamalarına özel ek fırsatlar da sunuyor.