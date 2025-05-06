Emekliye tek seferde 21.000 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye net kılavuz: Denizbank, Garanti, Halk Bankası
Emeklilerin maaşlarını taşıyarak ek gelir elde etmesini sağlayan banka promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla güncellendi. Kamu ve özel bankalar, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu fırsatta rekabeti artırırken, ödemeler maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi ve DenizBank gibi birçok banka promosyon miktarlarını yenileyerek avantajlı teklifler sunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:27