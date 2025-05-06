Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), sınav sonuçlarını bugün saat 10.00 itibarıyla resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

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Değerlendirme Süreci Tamamlandı

2025-DİB-MBSTS'ye katılan adaylar için değerlendirme süreci bugün itibarıyla sona erdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının belirlenen tarihte sistem üzerinden duyurulduğu belirtildi. Sınavda yer alan tüm sorular ve cevap anahtarları daha önce yayımlanmıştı.