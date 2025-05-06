Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin mesleki yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan DİB-MBSTS, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 bin adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları 6 Mayıs Salı sabahı itibarıyla erişime açıldı.
Sonuçlar Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını bugün saat 10.00 itibarıyla resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.
Değerlendirme Süreci Tamamlandı
2025-DİB-MBSTS'ye katılan adaylar için değerlendirme süreci bugün itibarıyla sona erdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının belirlenen tarihte sistem üzerinden duyurulduğu belirtildi. Sınavda yer alan tüm sorular ve cevap anahtarları daha önce yayımlanmıştı.
DİB-MBSTS Nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), Başkanlık bünyesinde görev yapan personelin mesleki bilgi düzeyini ölçmek amacıyla düzenleniyor.