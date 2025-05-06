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MBSTS sonuç ekranı ÖSYM 2025 | Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), 12 Nisan Cumartesi günü yurt genelinde gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 50 bin adayın katıldığı sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Beklenen gün geldi ve DİB-MBSTS sonuçları, 6 Mayıs 2025 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 10:25
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MBSTS sonuç ekranı ÖSYM 2025 | Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin mesleki yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan DİB-MBSTS, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 bin adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları 6 Mayıs Salı sabahı itibarıyla erişime açıldı.

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Sonuçlar Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını bugün saat 10.00 itibarıyla resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

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Değerlendirme Süreci Tamamlandı

2025-DİB-MBSTS'ye katılan adaylar için değerlendirme süreci bugün itibarıyla sona erdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının belirlenen tarihte sistem üzerinden duyurulduğu belirtildi. Sınavda yer alan tüm sorular ve cevap anahtarları daha önce yayımlanmıştı.

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DİB-MBSTS Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), Başkanlık bünyesinde görev yapan personelin mesleki bilgi düzeyini ölçmek amacıyla düzenleniyor.

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Sınav kapsamında; Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı alanlarından sorular yöneltiliyor.

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