Başkan Erdoğan Sırbistan’da! Vucic’ten karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

VUCIC'TEN KARŞILAMA

Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılanan Erdoğan, heyetle bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a geldi.

Başkan Erdoğan, karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti.

MASADA BİRÇOK KONU BAŞLIĞI

Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin gündeminde Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor.

5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN BASININDA MANŞETLERDE: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER İVME KAZANDI

Sırbistan'ın en popüler haber sitelerinden Blic, Başkan Erdoğan'ın dış politikada Balkanları her zaman ayrıcalıklı tuttuğuna dikkat çekerek "Erdoğan'dan son beş yılda 4. Sırbistan ziyareti" başlığı üzerinden haberi gördü. Siyasi, ekonomik ve güvenlik gibi konuların konuşulacağı kaydedilirken, 'Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni ivme kazanması gerektiği' yorumu yapıldı.

"SIRBİSTAN İÇİN SİYASİ VE EKONOMİK ÖNEMİ BÜYÜK"

Sırbistan'ın önemli haber sitelerinde Kurir, Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini "Sırbistan için siyasi ve ekonomik önemi büyük" manşetiyle değerlendirdi. Türkye'nin Sırbistan için 'ekonomik anlamda da en önemli ortağı olduğuna' dikkat çekildi. Siyasi Analist Srda Granovac'ın Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdiği haberde Granovac, "Türkiye kesinlikle bölgesel bir güç haline geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası ilişkilerde önemli bir yetkiye sahip. Kendisi hem Doğu'da hem de Batı'da saygı duyulan bir kişi ve tabii ki onun gelişi de diğer şeylerin yanı sıra çok önemli. Sırbistan ile Türkiye arasında var olan bazı ihtilaflı konuları, yani Kosova ve Metohija'daki Arnavutların silahlandırılması meselesini tartışmak için bir fırsat olacak, ama aynı zamanda anlaşmanın olduğu ve anlaşmanın olduğu yerde siyasi konularda işbirliğini tartışmak ve derinleştirmek için de bir fırsat olacak" dedi.

ARNAVUTLUK'TA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı ikili temaslarda bulundu.

Edi Rama ile düzenlenen ortak basın toplantısında dünyaya önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Arnavutluk ile çeşitli alanlarda kritik anlaşmalara da imza attı.

NAMAZGAH CAMİİ AÇILIŞINA KATILDI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii açılışına katıldı.