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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:02
Güncelleme:11.10.2024 15:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için bulunduğu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmî törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Sırbistan ile yapılan anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Sırbistan ile olan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederken; kimlikle seyahat için sürecin de sürdüğünü belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise ziyareti için Erdoğan'a teşekkür etti.
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