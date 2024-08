AK Parti 23. yıl dönümünü nasıl kutlayacak? Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan flaş açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin yarın yapılacak 23. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin, "Temamızı 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır." dedi.



Dağ, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarına ilişkin etkinliğin yapılacağı AK Parti Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin son 23 yılın 22 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azmi, coşkusu ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attıklarını söyledi.



AK Parti'nin, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olduğunu belirten Dağ, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz." dedi.



"AK PARTİ, GELECEĞİN PARTİSİDİR"

AK Parti'nin, köklerinden aldığı güçle her daim daha güçlü, her zaman yeni, hep diri ve genç bir parti olduğunu vurgulayan Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kurulduğundan bu yana birçok zorluğu aşan partimiz, bu başarılarını lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mahalle, ilçe ve il teşkilatıyla, gençlik ve kadın kollarıyla birlik ve beraberliğine borçludur. AK Parti, millet uğruna, vatan uğruna, fedakarlığın simgesi olmuştur, bundan sonra da olacaktır. AK Parti, geleceğin partisidir. AK Parti, umutların her daim yeşerdiği partidir. AK Parti, eser siyasetiyle, yaptığı icraatlarıyla bugünlere gelmiş bir partidir. AK Parti, dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir."



Dağ, yarın, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatarak, "Temamızı 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.





AK Parti'nin can damarı, milletin gönlünde taht kurmalarına vesile olan en önemli siyasetlerinin, bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları hizmet ve icraatları olduğunu belirten Dağ, "Umutlarla tomurcuklanan, icraatlarla yeşeren, mazisiyle gurur duyan AK Parti, gelecek kavramını büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda inançla şekillendirmektedir." diye konuştu.



"DAHA NİCE YILLAR BÖYLE PROGRAMLAR YAPACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUZ"

Partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nı ilk defa AK Parti Kongre Merkezi'nde yapacaklarına dikkati çeken Dağ, programın detaylarına ilişkin şunları kaydetti: "Programda, kurucularımız, MYK, MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, önceki dönem kabine üyelerimiz ile bugüne kadar görev yapmış Meclis Başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz bulunacaklar, onları misafir edeceğiz. Programımız, Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımızın konuşmaları, film gösterimi, sahne performansı ve Cumhurbaşkanı'mızın hitaplarından sonra bu alanda kurucularımızla vereceğimiz bir fotoğrafla son bulacaktır."



Bunun yanı sıra her il başkanlığının da illerinde program yapacağını aktaran Dağ, "İl başkanlarımız, il kurucularımız, mevcut milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız illerindeki bu coşkuya, aynı zaman diliminde ortak olacaktır. Yarın saat 14.00'te burada programımızı icra ederken her ilde de aynı saatte kuruluş yıl dönümü programını icra edeceğiz." bilgisini verdi.



Dağ, "Programımızı sade ve gösterişten uzak, AK Parti'mizin 23. yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik. İnşallah daha nice yıllar böyle programlar yapacağımızı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.