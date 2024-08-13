Nereden nereye | AK Parti 23 yaşında! İşte kısacık ömre sığan asırlık projeler | AK Parti'ye kaç milletvekili ve belediye başkanı katılacak?
AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu. Ayrıca, AK Parti, kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yarınki törende AK Parti'ye ilçe ve belde belediye başkanı noktasında en az 15, milletvekili noktasında ise 2 katılım olacağını açıkladı.
AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.
Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.
Böylece AK Parti'nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı.
AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra "Tek başına, iş başına" sloganıyla siyasi yasaklı lideri Erdoğan'dan mahrum girdiği 3 Kasım 2002'deki genel seçimden yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül'ün başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.
SİYASET YOLU AÇILDI
Genel Başkan Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı.
Gül'ün başkanlığındaki 58. Hükümet'in istifasının ardından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hükümeti kurma görevini verdiği Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta, 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.
YENİ SEÇİMLER, YENİ BAŞARILAR
AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi.
AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve böylece 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.
2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.
İKTİDAR PARTİSİNE KAPATMA DAVASI
Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu.
Yüksek Mahkeme'nin iddianameyi 31 Mart 2008'de kabul etmesiyle AK Parti için yeni bir süreç başladı.
Siyasi tarihe "Google iddianamesi" olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava, 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı.
Mahkemenin 5 üyesi kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Anayasa'da öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi.
2010 HALK OYLAMASI
AK Parti'nin sınavlarından biri de 12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57,88 oranında "evet" oyu çıktı.
AK Parti, 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,53 oy oranını yakalarken, 2014'teki yerel seçimlerde ise yüzde 45,60 oy oranına ulaşarak 18'i büyükşehir olmak üzere, 818 belediye başkanlığını kazandı.
12. CUMHURBAŞKANI DA AK PARTİ'DEN
Abdullah Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Bu dönemde AK Parti'nin başına Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu geldi.
Davutoğlu'nun genel başkanlığında ilk sınavını 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde veren AK Parti, 1 Kasım'da tek başına iktidarı elde etti.
Ahmet Davutoğlu'nun ardından 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile partinin kurucularından Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.
FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HALKIN DESTEĞİYLE ENGELLENDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum." yönündeki çağrısı üzerine vatandaşların tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesiyle engellendi.
15 Temmuz sonrasında darbe girişimine karşı AK Parti ve MHP tarafından gösterilen ortak dayanışma, Cumhur İttifakı'nın da başlangıcı oldu.
AK Parti, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla Türkiye için önemli bir adım attı.
Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 16 Nisan 2017'deki halk oylamasının temelleri, Başbakan Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla atıldı.
Maddeler üzerinde yapılan oylamaların ardından 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.
Halk oylaması, yüzde 51,41 oranında "evet" ve yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Böylece, Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Vatandaşlar verdikleri oylarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ayrıldığı AK Parti'ye 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve üye oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan olağanüstü kongre kararı sonrasında 21 Mayıs 2017'de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1414 geçerli oyun tamamını alarak 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ
Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girmesinin önü açıldı.
AK Parti ve MHP arasında "Cumhur İttifakı" adı verilen ittifak ilk sınavını, 24 Haziran 2018'deki seçimde verdi.
Siyasi ittifak yapılan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi sonrasında, Erdoğan ve partinin yetkili organları bu teklifi değerlendirdi ve 2019 seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklandı.
Seçmenler ilk kez 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için aynı gün sandık başına gitti. Seçimlerde yüzde 52,38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili seçiminde ise AK Parti, yüzde 42,28 oy alarak 13. seçimini de birinci sırada tamamlamayı başardı.
TBMM'de 9 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de aynı gün açıkladı.
AK PARTİ 6. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ'Nİ YAPTI
AK Parti'nin 18 Ağustos 2018'de gerçekleşen 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, 1380 oyla yeniden genel başkan seçildi.
Kongrede yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan "siyasi parti seçim ittifakı" parti tüzüğüne girerken, tüzüğe "Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Bakanlık görevi aynı kişide birleşemez" fıkrası eklendi.
31 MART YEREL SEÇİMLERİ
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de AK Parti ve MHP, "Cumhur İttifakı"nı devam ettirdi. Bu doğrultuda 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapılırken 27 büyükşehirde AK Parti, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde ise MHP aday gösterdi.
AK Parti, bu seçimde de ulaştığı yüzde 44,33 oy oranıyla birinci parti olmayı başarırken, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini CHP kazandı.
AK Parti'nin itirazı üzerine 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP kazandı.
OLAĞAN KONGRE SÜRECİNE KOVİD-19 ENGELİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla partinin 7. Olağan Büyük Kongre süreci sonbaharda başladı ancak mart ayında Türkiye'de de etkili olmaya başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle "İnandığın yolda yürü" temasıyla başlatılan kongre sürecine ara verildi.
Salgın şartlarının hafiflemesinin ardından kongre süreci devam etti ve 24 Mart 2021'de kongre yapıldı. Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
14 MAYIS CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10 Mart 2023'te açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapıldığı 14 Mayıs'ta, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,52 oy aldı ancak ilk turda yüzde 50 artı 1 oy alamadığı için Cumhurbaşkanı seçilemedi. AK Parti ise aldığı yüzde 35,62 oyla parlamentoda 268 milletvekili çıkardı.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti, bu genel seçimi de kazanarak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti olma ünvanını sürdürdü.
Seçimlerin ardından AK Parti, 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim 2023'te yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.
Kongrede, yeni seçilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda 49 yeni isim yer aldı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ise 18 isimden 14'ü yerini korudu.
31 MART 2024 MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ
AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 35,49 oranında oy alarak, 24 il ve 357 ilçe belediyesi kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, "Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız." ifadelerini kullandı.
Seçimin ardından AK Parti teşkilatlarından Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye, Zonguldak, Rize, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş ve Batman il başkanları ile bazı ilçe başkanları değiştirilerek kadrolarda bir yenileme süreci başlatıldı.
AK PARTİ HÜKÜMETLERİ YAPISAL REFORMLARA VE DEV PROJELERE İMZA ATTI
K Parti, kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.
AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler, süreçte çok sayıda önemli icraata imza attı.
AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, AK Parti iktidarlarında Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmeler şöyle sıralandı.
EĞİTİM
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırıldı. 2014'teki yönetmelik değişikliğiyle ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin de başörtüsü takabilmesinin önü açıldı. 1998 yılından bu yana üniversiteye girişte uygulanan katsayı farkı kaldırıldı.
Üniversitelerde dönem harçları kaldırılırken, ilköğretim ve ortaöğretimde okul kitapları ücretsiz hale geldi.
Zorunlu eğitim, 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle kademeler, 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise olarak yapılandırıldı.
Üniversitelerde birinci öğretimde katkı payı uygulaması kaldırılırken, üniversite sayısı 208'e yükseltildi.
EKONOMİ
1 Ocak 2005'te Türk lirasından 6 sıfır atıldı, 2013 itibarıyla Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcu kapatıldı.
2002'de toplam yıllık 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, 2024 Temmuz ayında 22 milyar 512 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçerken, yıllıklandırılmış ihracat da 261,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri ağustos ayı itibarıyla 150 milyar doları aştı.
ENERJİ
Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfetti. Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol bulundu.
Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılmak üzere Türkiye'nin enerji filosuna gaz işletme platformu gemisi dahil edilecek ve gemi sayısı 7'ye yükselecek.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin devreye girmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.
SAĞLIK
AK Parti iktidarında sağlıkta yapılan en önemli değişikliklerden birisi, tüm sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması oldu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur, tek çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kuruldu.
Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçirildi. Ardından 2018'de Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesi ve dünyada tek seferde inşa edilen en büyük hastane olan, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açıldı.
Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde şehir hastaneleri hayata geçirilerek, kapsamlı sağlık hizmeti sunulması sağlandı.
KÜLTÜR
AK Parti iktidarı döneminde din ve inanç özgürlüklerine yönelik önemli adımlar atıldı.
Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 2020'de, Kariye Camisi 2024'te ibadete açıldı. 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kuruldu. Azınlık vakıflarının mülklerinin iadesi sağlandı.
Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 30 kültürel mirasıyla en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumuna yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Ada Ankara ve yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
Van Akdamar Kilisesi, Trabzon Sümela Manastırı, Edirne Büyük Sinagogu gibi dini yapılar restore edildi.
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.
"Teştepeler Projesi" ile başta Karahantepe olmak üzere, Göbeklitepe benzeri 12 alanda arkeolojik kazı ve araştırmalar sürdürülüyor.
2002'den bu yana 12 bin 139 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
İNSAN HAKLARI VE YARGI
Türkiye'de, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana insan hakları ve yargı alanında da çeşitli yasal düzenlemelere imza atıldı.
Kamuda başörtüsü yasağı uygulaması sona erdirildi.
Yükseköğretim Kurulunun ve Milli Güvenlik Kurulunun sivilleştirildiği 2003'ten sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.
Anayasa'da yapılan en önemli değişikliklerden biri idam cezasının kaldırılması oldu. 7 Mayıs 2004'te, 1982 Anayasası'nın 10 maddesi değiştirildi. Anayasa'nın 38. maddesinde yapılan değişiklikle "ölüm cezası" Anayasa'dan tamamen çıkarıldı, tüm suçlar için ölüm cezası kaldırıldı.
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. İstinaf kanun yolunun kurulmasıyla yerel mahkeme kararlarının yeniden gözden geçirilmesi sağlandı.
Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda ile eğitim ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesine olanak tanındı. Kürtçe yayınların önü açıldı.
SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Milletvekili seçilme yaşı önce 30'dan 25'e, ardından da 18'e indirildi.
Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı. Siyasi partilerin seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü.
TEKNOLOJİ
Aynı dönemde, sanayi ve teknoloji alanında da önemli atılımlar yapıldı.
25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) kuruldu. Togg'un ilk aracı 2022'de seri üretim bandından indirildi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.
Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.
SAVUNMA SANAYİ
Savunma sanayisindeki dışa bağımlılık oranı, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler sayesinde yüzde 80'den yüzde 20 seviyesine indi.
Türk savunma sanayisi, milli hava araçları çalışmalarıyla "helikopter/uçak/İHA kategorisinde" HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN'ı gökyüzüyle buluşturdu. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri de hizmete alındı.
Envantere giren Türk İHA ve SİHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde etkin olarak kullanılmaya başlandı.
Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor. Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.
Türk SİHA'ları, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'daki 30 yıla yakın süren Ermeni işgaline son vermesinde kilit rol oynadı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.
Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi.
GÜVENLİK
AK Parti hükümetleri döneminde, terörle mücadelede "terörü kaynağından kurutma stratejisi"yle hareket edildi. Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde büyük askeri operasyonlar düzenlendi.
Yurt içi güvenliği sağlamak için alınan önlemler arasında, 81 ilde hayata geçirilen kameralı güvenlik sistemi MOBESE öne çıktı.
ULAŞTIRMA
Ulaştırma alanında dört bir tarafı duble yollarla örülen Türkiye, AK Parti döneminde yüksek hızlı trenle tanıştı.
Ulaştırma alanında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev yatırımlar hayata geçirildi. Türkiye'deki havalimanı sayısı 58'e çıkarılırken, İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanları arasında yer aldı.
e-Devlet uygulaması hayata geçirilerek binlerce kamu işleminin dijital ortamda yapılması sağlandı. 1 Ağustos 2024 itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı.
DIŞ POLİTİKA
Türkiye, etkili ve insani dış politika anlayışıyla küresel ve bölgesel krizlerin çözümünde arabulucu aktör olarak öne çıktı.
Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda krizinin çözümünde, Türkiye'nin öncülüğündeki tahıl koridoru girişimi önemli rol oynadı. Türkiye'nin arabuluculuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla, yaklaşık 33 milyon ton tahılın, dünyanın çeşitli ülkelerine taşınması sağlandı. Süreçte kesintiye uğrayan tahıl koridorunun yeniden canlandırılması için diplomatik temaslar sürdürülüyor.
DIŞ TEMSİLCİLİK SAYISI 261'E ÇIKARTILDI
2009'da Davos'daki Dünya Ekonomilk Forumu panelinde Şimon Peres karşısındaki "One minute" çıkışıyla ses getiren Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında da etkili bir duruş gösterdi, İsrail'in saldırılarının durdurulması için dünya kamuoyuna çağrı yaptı.
Gazze'ye en çok insani yardım gönderen ülke konumunda bulunan Türkiye, diğer insani yardımların ulaştırılması için de öncü rol oynadı.
Uluslararası Adalet Divanına (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunda bulundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da terörle mücadeledeki başarılı operasyonların yanı sıra istihbarat diplomasisini başarıyla uyguladı.
Son olarak MİT tarafından Ankara'da koordine edilen takas operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline geldi. Proje ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı, 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.
81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile başlatılan proje kapsamında millet bahçelerinden 262'si tamamlandı, 254'ünün yapımı sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle 2002 yılından bu yana 1 milyon 401 bin konut inşa etti.
AK PARTİ'YE KAÇ İSİM KATILACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yarın yapılacak tören öncesi AK Parti'ye kaç ismin katılacağı ile ilgili bilgi verdi. Hamza Dağ, "İfade ettiğim gibi başlangıçta, yarın da programımız içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. Sayı olarak bazı değişimler, artma ihtimalleri var. Sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye başkanlığından 15 ya da daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 katılım var. Duruma göre bazı görüşmeler de var. Başka gelişmeler de olabilir." dedi.
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