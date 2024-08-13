Nereden nereye | AK Parti 23 yaşında! İşte kısacık ömre sığan asırlık projeler | AK Parti’ye kaç milletvekili ve belediye başkanı katılacak?

DIŞ TEMSİLCİLİK SAYISI 261'E ÇIKARTILDI

2009'da Davos'daki Dünya Ekonomilk Forumu panelinde Şimon Peres karşısındaki "One minute" çıkışıyla ses getiren Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında da etkili bir duruş gösterdi, İsrail'in saldırılarının durdurulması için dünya kamuoyuna çağrı yaptı.

Gazze'ye en çok insani yardım gönderen ülke konumunda bulunan Türkiye, diğer insani yardımların ulaştırılması için de öncü rol oynadı.

Uluslararası Adalet Divanına (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunda bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da terörle mücadeledeki başarılı operasyonların yanı sıra istihbarat diplomasisini başarıyla uyguladı.

Son olarak MİT tarafından Ankara'da koordine edilen takas operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline geldi. Proje ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı, 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile başlatılan proje kapsamında millet bahçelerinden 262'si tamamlandı, 254'ünün yapımı sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle 2002 yılından bu yana 1 milyon 401 bin konut inşa etti.

AK PARTİ'YE KAÇ İSİM KATILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yarın yapılacak tören öncesi AK Parti'ye kaç ismin katılacağı ile ilgili bilgi verdi. Hamza Dağ, "İfade ettiğim gibi başlangıçta, yarın da programımız içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. Sayı olarak bazı değişimler, artma ihtimalleri var. Sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye başkanlığından 15 ya da daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 katılım var. Duruma göre bazı görüşmeler de var. Başka gelişmeler de olabilir." dedi.