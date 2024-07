DEM Parti'li Sevilay Çelenk'ten skandal! TBMM'de LGBT sapkınlığını savundu | AK Parti'den tepki: ''İzlemeyeceğiz izlettirmeyeceğiz'"

İşte Sevilay Çelenk'in mecliste yaptığı konuşmasında yer alan ifadeler:

Dışarıya yüzümü çevirdiğimizde yurttaşlara bütün dünyanın bize düşman olduğu "Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığı" düşüncesi empoze ediliyor ve bu, her daim canlı tutuluyor. Tabii ki dostlar vardır. Eğer sizde dostluk potansiyeli varsa bir başkasında neden olmasın? Eğer siz bir ülkeye dostluk temelinde davranıyorsanız, dost olduğunuzu düşünüyorsanız, başka ülkeler ve başka toplumlar da size dost olabilir. Neden olmasın? İşte bu en basit "Türk'e Türk'ten başka dost yoktur." mottosu ve motto ve etrafında geliştirilen dünyayla ilişki kurma biçimleri insanlarımızı âdeta yetişkin olmaktan alıkoyuyor.



İşte o yetişemeyen, o müebbet ergen çocuklara her gün ama her gün bu Meclis çatısı altında bile söz haklarını kullanırken rastlıyoruz. Yüz yıl sonra hâlâ denize dökmekten, yine dökebileceğimizden ve 21'nci yüzyılda hâlâ "Bir gece ansızın gelebileceğimiz"den söz ediliyor. Nereye gidiyorsunuz gece gece? Hadi, gittiniz, dümdüz ettiniz. Ne yapacaksınız o düzlükte? İşte bu yetişmemiş ergen zihinler üç dakikalık bir konuşmada en az 5 kez "sapkın" kelimesini kullanıyor.



Gerçekten bugün saydım, üç dakikada 5 kez "sapkın" Hem de niye? Saatlerce sürmüş Olimpiyat Açılış Töreni'nden toplasanız belki on dakikayı bulmayacak enstantaneler seçerek -ki bunların hepsi performanstır. 1960'ların, 1970'lerin Türkiye'sinde Bülent Ersoy, Zeki Müren buradaki kıyafetlerden daha frapan kıyafetlerle karşımıza çıkmıştır- bu enstantaneler seçiliyor ve Paris'te Fransızların muazzam entelektüel birikimini, felsefi birikimini, sanatsal birikimini saatler boyunca çok çeşitli başka performanslarla açığa vuran bir olimpiyat açılış seremonisi bununla mahkûm ediliyor. Evet, orada Marie Antoinette gibi tarihsel figürlerin ya da dinsel figürlerin performanslar içinde dönüştürülmesini muhafazakâr Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? Fransa'da 2015'ten bu yana en az 10 -sözüm ona İslam adına, din adına- korkunç saldırı oldu. Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?