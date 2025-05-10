T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/750 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/750 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/750 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, AKÇALAR Mahalle/Köy, 126 Ada, 8 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz
Adresi : Akçalar Mahallesi, 2. Sokak, No:5 Nilüfer / BURSA
Yüzölçümü : 555,4 m2
İmar Durumu :Var, Kat sayısı 4, İnşaat tarzı Ayrık Nizam
Kıymeti : 14.260.784,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2025 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02221024
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