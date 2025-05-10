Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/750 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/750 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, AKÇALAR Mahalle/Köy, 126 Ada, 8 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz

Adresi : Akçalar Mahallesi, 2. Sokak, No:5 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 555,4 m2

İmar Durumu :Var, Kat sayısı 4, İnşaat tarzı Ayrık Nizam

Kıymeti : 14.260.784,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2025 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02221024

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