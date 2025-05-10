İLAN

İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/731

KARAR NO : 2024/845

DAVALI : MUSTAFA ERDUR (11*****7904)



Davacı HÜLYA ERDUR ile Davalı MUSTAFA ERDUR arasında mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının neticesinde;

Davalının bilinen yurt içindeki adreslerine tebligat yapılamadığından dava sürecinde dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Mustafa Erdur'a ilanen tebliğ edilmiş olduğundan mahkememizin 2023/731 Esas 2024/845 Karar sayılı 12/12/2024 tarihli kararının da ilanen tebliğine karar verilmekle;



"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile; TATVAN - 1986doğumlu, 28*****7436TC kimlik nolu, DAVACI HÜLYA ERDUR ileARIKBAŞI - 1967doğumlu, 11*****7904TC kimlik nolu, DAVALI MUSTAFA ERDUR'un TMK 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Tarafların müşterek çocukları Ayşegül ve Zeynep Hayrunisa'nın velayetlerinin anneye verilmesine, Baba ile çocuklar arasında şahsi ilişki tesisine yer olmadığına,

Tedbir nafakası talep edilmemesi nedeni ile takdirine yer olmadığına,

Harçlar kanunu gereğinceeksik kalan 157,75-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

Davacı tarafından yapılan 269,85-TL başvuru harcı, 269,85-TL peşin harç, 348,75-TL tebligat posta masrafı ve 9.672-TL ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam 10.560,45- TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Suç üstü ödeneğinden karşılanan 2 normal tebligat gideri olan 350-TL ve 3 elektronik tebligat gideri olan 30-TL tebligat, posta gideri ve ilanen tebligat gideri olan 16.368-TL olmak üzere toplam gideri olan 16.748-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

A.A.Ü.T 'e göre hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair verilen işbu hükmün ilanının gazete yayınından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliği olunur.06/03/2025

Basın No: ILN02221029

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