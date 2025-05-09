Hindistan – Pakistan arasındaki savaşın çıkış nedeni ne? Küresel güçler hangi ülkeyi destekliyor?

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

BÖLGEYİ BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR?



7 Mayıs 2025 tarihi itibariyle önemli bir eşiği aşan gerilimin bundan sonra nasıl bir seyir takip edeceği ise belirsizliğini korumaktadır. İslamabad, askeri kapasite ve kabiliyetleri bakımından olağanüstü ölçüde güçlenmiştir. Hibrit savaş konsepti çerçevesinde hareket eden Pakistan'ın konvansiyonel ve nükleer kapasitene ilave olarak siber saldırı alanında da tecrübe kazandığı gözlemlenmiştir. Pakistan hasmının komuta kontrol merkezlerini ve uydularını çalışamaz hale getirebilecek yeteneklere sahip olmuştur.