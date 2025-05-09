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Hindistan – Pakistan arasındaki savaşın çıkış nedeni ne? Küresel güçler hangi ülkeyi destekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 07:14
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Hindistan – Pakistan arasındaki savaşın çıkış nedeni ne? Küresel güçler hangi ülkeyi destekliyor?

İki nükleer güç Hindistan ile Pakistan arasında haftalardır süren gerilim, sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan geçtiğimiz günlerde Pakistan'a saldırı düzenlerken, Pakistan da kısa süre içinde yanıt verdi. Çatışmalar neden Keşmir yoğunluklu? Küresel güçler hangi ülkeyi destekliyor? Vatandaşlar Asya’daki kriz ile ilgili merak edilen sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar…

Hindistan ordusunun geçen ay Hindistan yönetimindeki Keşmir'de gerçekleşen bir militan saldırısına yanıt olarak 7 Mayıs günü komşu ülkeye yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim arttı.

SAVAŞIN ŞİFRELERİ A HABER'DE!

Bu durum, nükleer silahlara sahip iki rakip arasında savaş korkularını artırdı.

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilime dair kamuoyunun merak ettiği sorular yanıt buldu. Küresel güçler hangi ülkeyi destekliyor? Savaşın çıkış nedeni neydi? Bölgeyi bundan sonra ne bekliyor? Hindistan neden ısrarla gerilim siyaseti güdüyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger soruları cevapladı.

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

ÇATIŞMALAR NEDEN KEŞMİR ÜZERİNDEN ÇIKTI?

Pakistan ile Hindistan arasında yeniden tırmanan gerginliğin temel sebebi hiç kuşku yok ki Keşmir sorunudur 22 Nisan 2025 tarihinde coğrafi Keşmir'in Hindistan kontrolü altında olan Jammu Keşmir bölgesinde turistik Bahalgam'da bir terör saldırısı meydana geldi. Evveliyetle terör saldırısının bir sahte bayrak operasyonu olma ihtimali güçlüdür.

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

HİNDİSTAN NEDEN GERİLİM SİYASETİ GÜDÜYOR?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ırkçı bir fanatik olduğu bilinmektedir. Acaba Modi, seçimlerin arifesinde Hindistan kamuoyunda siyasi desteğini arttırmak için bir kurguyu sahneye koymuş olabilir mi? Siyasi çizgisi bakımından Modi'nin Sırbistan eski lideri Miloseviç ile Netanyahu arasında bir yerde olduğu bilinmektedir. Miloseviç'in 1989 yılında Kosova ve Voyvadina'nın özerk bölge statülerini tek yönlü bir kararla lağvetmesi modelini Modi tekrarlamıştır. 2019 yılında Hindistan kontrolü altındaki Jammu Keşmir'in özerklik statüsünü tek yanlı bir kararla iptal etmiştir. Dolayısıyla terör saldırısının kurgu olma ihtimali yabana atılmamalıdır.

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

SAVAŞIN ÇIKIŞ NEDENİ NEYDİ?

Yeni Delhi yönetimi 1960 tarihinde imzalanan İndus Suları Anlaşmasını askıya alacağını duyurdu. İçme suyu ve tarımsal üretim bakımından İndus nehrinin kollarından gelen suya bağımlı olan Pakistan su akışının düşürülmesi veya kesilmesini savaş sebebi (casus belli) olduğunu açıklamıştı. Bu durum karşısında Hindistan yönetimi tahrike devam etti. Yeni Delhi idaresi, 6 Mayıs 2025 tarihi itibariyle İndus nehrinin kollarından birinden Pakistan'a ulaşan suyu kesti.

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

KÜRESEL GÜÇLER HANGİ ÜLKEYİ DESTEKLİYOR?

Pakistan'ı destekleyenler arasında Çin ve Türkiye öne çıkmaktadır. Hindistan'ı destekleyen ülkeler ise Fransa, ABD ve Rusya olarak sıralanmaktadır.

Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor (AHABER ARŞİV)

BÖLGEYİ BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR?

7 Mayıs 2025 tarihi itibariyle önemli bir eşiği aşan gerilimin bundan sonra nasıl bir seyir takip edeceği ise belirsizliğini korumaktadır. İslamabad, askeri kapasite ve kabiliyetleri bakımından olağanüstü ölçüde güçlenmiştir. Hibrit savaş konsepti çerçevesinde hareket eden Pakistan'ın konvansiyonel ve nükleer kapasitene ilave olarak siber saldırı alanında da tecrübe kazandığı gözlemlenmiştir. Pakistan hasmının komuta kontrol merkezlerini ve uydularını çalışamaz hale getirebilecek yeteneklere sahip olmuştur.

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