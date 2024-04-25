Meclis bahçesine taşınan kavganın perde arkası A Haber'de! DSP Gen. Bşk. Aksakal: "Sakık tehdidin yanında fiziki saldırı teşebbüsünde bulundu"
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile TBMM 23 Nisan özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tartışması TBMM bahçesine taştı. DEM Partili Sakık, DSP Genel Başkanı Aksakal'a "Sen terbiyesizsin. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" derken, Aksakal ise Sakık'a "Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" diye cevap verdi. Meclis sıralarında başlayıp TBMM bahçesine kadar taşınan kavganın perde arkasını DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o perde arkasının detayları…
TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı DEM Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi.
DEM'Lİ SAKIK'TAN AKSAKAL'A SÖZLÜ TACİZ VE HAKARET
Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.
Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık arasında meclis sıralarında başlayan ve TBMM bahçesine kadar uzanan tartışmanın detaylarını DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o tartışmanın perde arkası;
"23 Nisan Türk milleti için önemli bir tarih. Cumhuriyeti kuran meclisimizin açılış yıldönümünü özel oturum ile kutluyor TBMM ve o günde aynı şekilde parlamento da temsil eden siyasi partilerin genel başkanları sırayla söz aldılar ve konuştular. Bende orada bundan 100 yıl önceki Türkiye'nin özelliklerini ve bugün Türkiye'nin yaşadığı olayları konuşarak meclis tutanaklarına geçirdim."
"Bundan rahatsız oldular tabi. Cumhuriyet kurulduktan sonra o bölgede ki insanlarımız tahrik edilerek ve yönlendirilerek devlete karşı baş kaldırmışlardı o dönem bu baş kaldırı bastırılmıştı. Bugün yani 100 yıl sonra aynı hareketi daha başka versiyonlarda hayata geçirmeye çalışan bir mekanizma var. Küresel emperyalizmin tetikçileri terör örgütleridir ve onların uzunca zamandır TBMM'de siyasi uzantıları maalesef yer alıyor."
SAKIK FİZİKİ SALDIRI TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU
"Bu pervasızlıklarını her dönemde ve her dönemde fütursuzca sürdürüyolar. Atatürk'e ve cumhuriyete karşı söylemlerini inkar ettiğini söylüyorsunuz ama inkar etmelerine gerek yok. Bu hadisede bana saldırıda sözlü tacizde bulunan hatta bir ara fiziki saldırı niyetine girdi ama milletvekili arkadaşlar bunun önüne geçti. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere "generali olsanız ne yazar it sürüleri" diyen birinden bahsediyoruz. Bu tip figürlerin TBMM çatısı altında barınıyor olmasına hayret ediyoruz."
Sakık'ın kendisine yönelik, "Hani Selahattin'le karpuz kesecektin yüreğin varsa benlen kes" ifadelerine de açıklık getiren Aksakal, "Demirtaş "Başkan apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen PKK terör örgütünün mecliste ki temsilcilerinden biriydi. Geçtiğimiz 2023 seçimlerinden önce bir tweet attı ve siyaseti bıraktığını söyledi bende o tweeti alıntılayarak "hayırdır nereye gidiyorsun selocan daha karpuz kesecektik yoksa heykel işinden vaz mı geçtin" dedim ve bu onların içine öyle bir oturmuş ki 1 yıl sonra onun hatırlatmasını yapıyor."
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