Meclis bahçesine taşınan kavganın perde arkası A Haber'de! DSP Gen. Bşk. Aksakal: "Sakık tehdidin yanında fiziki saldırı teşebbüsünde bulundu"

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık arasında meclis sıralarında başlayan ve TBMM bahçesine kadar uzanan tartışmanın detaylarını DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o tartışmanın perde arkası;

"23 Nisan Türk milleti için önemli bir tarih. Cumhuriyeti kuran meclisimizin açılış yıldönümünü özel oturum ile kutluyor TBMM ve o günde aynı şekilde parlamento da temsil eden siyasi partilerin genel başkanları sırayla söz aldılar ve konuştular. Bende orada bundan 100 yıl önceki Türkiye'nin özelliklerini ve bugün Türkiye'nin yaşadığı olayları konuşarak meclis tutanaklarına geçirdim."