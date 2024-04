Meclis bahçesine taşınan kavganın perde arkası A Haber'de! DSP Gen. Bşk. Aksakal: "Sakık tehdidin yanında fiziki saldırı teşebbüsünde bulundu"

SAKIK FİZİKİ SALDIRI TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

"Bu pervasızlıklarını her dönemde ve her dönemde fütursuzca sürdürüyolar. Atatürk'e ve cumhuriyete karşı söylemlerini inkar ettiğini söylüyorsunuz ama inkar etmelerine gerek yok. Bu hadisede bana saldırıda sözlü tacizde bulunan hatta bir ara fiziki saldırı niyetine girdi ama milletvekili arkadaşlar bunun önüne geçti. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere "generali olsanız ne yazar it sürüleri" diyen birinden bahsediyoruz. Bu tip figürlerin TBMM çatısı altında barınıyor olmasına hayret ediyoruz."