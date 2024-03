Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum müjdeleri sıraladı: İstanbul’umuzu güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz

"ŞEHİTLERİMİZE BORCUMUZ MİLLETİMİZE HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTİR"

Türk milletinin asırlardır toprakları için şehitler verdiğini hatırlatan Kurum, "Bizler; Malazgirt'ten Kösedağ'a, Niğbolu'dan İstanbul'un Fethine, Millî Mücadele'den 15 Temmuz'a kadar asırlar boyunca her zaman vatan topraklarımız için şehitler verdik. Adından övgüyle bahsettiğimiz nice şanlı komutanlar, nice vatan evlatları Allah yolundan ayrılmadan, Hakk'ı söyleyen ses dinmesin diye gözlerini bir an bile kırpmadan düşmana göğüs gerdiler. Evet, 'Bu Vatan Kimin?' diye sorulduğunda, cevabımız daima şudur; 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır! Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir!' İstiklal şehitlerimizin rüyası ve hedefi istiklaldi, istikbaldi. Tüm şehitlerimizin rüyası; annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının, hülasa ait oldukları bu milletin daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıydı. Bu aziz vatan toprakları üzerinde; çok daha parlak bir gelecek inşa edelim istediler. Başımızı yastığa güvenle koyalım istediler. Şehitlerimizin rüyası bizim rüyamızdır. Şehitlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir. Ve bizim şehitlerimize bir borcumuz var. O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, her bir şehrimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır." şeklinde konuştu.