Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum müjdeleri sıraladı: İstanbul’umuzu güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarına hız verdi. İstanbul'u karış karış gezerek proje ve vaatlerini anlatan Kurum, son olarak ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. İstanbul’u her zamankinden güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceklerini belirten Kurum, “Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar polemikte bulmayacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. İstanbul’un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Temel atarken, açılış yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.
"Sizlerle bir araya gelmenin onurunu kıyaslayabileceğimiz başka bir buluşma yoktur." diyerek sözlerine başlayan Kurum, "İstiklal şehitlerimizin rüyası ve hedefi istiklaldi, istikbaldi. Tüm şehitlerimizin rüyası; annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının, hülasa ait oldukları bu milletin daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıydı. Şehitlerimizin rüyası bizim rüyamızdır. Şehitlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir. Ve bizim şehitlerimize bir borcumuz var. O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmektir." şeklinde konuştu.
İstanbul'u her zamankinden güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceklerini belirten Kurum, "Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar polemikte bulmayacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Temel atarken, açılış yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programa Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İl Başkanı Sertel Selim katıldı.
"SİZLERLE BİR ARAYA GELMENİN ONURUNU KIYASLAYABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR BULUŞMA YOKTUR"
Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Kurum, "Böylesine güzel bir iftar sofrasında; 'Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez' diyerek ardına bakmadan şehadete koşan kahraman şehitlerimizin aileleriyle bir aradayız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kastedenlere göğsünü siper eden gazilerimizle; gazilerimizin aileleriyle birlikteyiz, el eleyiz, gönül gönüleyiz. Sizlerle bir araya gelmenin onurunu kıyaslayabileceğimiz başka bir buluşma yoktur. Bu vatanın, bu yuvanın, aynı hanenin evlatları olarak bizleri bir kez daha kavuşturan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır." dedi.
Kurum, sözlerine, "Başta 18 Mart Çanakkale Zaferimizde tarih yazan aziz şehitlerimize, bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek sözlerine devam eden Kurum, "Yine Millî Mücadele şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye devam etti.
"ŞEHİTLERİMİZE BORCUMUZ MİLLETİMİZE HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTİR"
Türk milletinin asırlardır toprakları için şehitler verdiğini hatırlatan Kurum, "Bizler; Malazgirt'ten Kösedağ'a, Niğbolu'dan İstanbul'un Fethine, Millî Mücadele'den 15 Temmuz'a kadar asırlar boyunca her zaman vatan topraklarımız için şehitler verdik. Adından övgüyle bahsettiğimiz nice şanlı komutanlar, nice vatan evlatları Allah yolundan ayrılmadan, Hakk'ı söyleyen ses dinmesin diye gözlerini bir an bile kırpmadan düşmana göğüs gerdiler. Evet, 'Bu Vatan Kimin?' diye sorulduğunda, cevabımız daima şudur; 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır! Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir!' İstiklal şehitlerimizin rüyası ve hedefi istiklaldi, istikbaldi. Tüm şehitlerimizin rüyası; annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının, hülasa ait oldukları bu milletin daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıydı. Bu aziz vatan toprakları üzerinde; çok daha parlak bir gelecek inşa edelim istediler. Başımızı yastığa güvenle koyalım istediler. Şehitlerimizin rüyası bizim rüyamızdır. Şehitlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir. Ve bizim şehitlerimize bir borcumuz var. O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmektir. O borç, her bir şehrimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır." şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'UMUZU HER ZAMANKİNDEN GÜVENLİ, HUZURLU, DİRENÇLİ BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"
Bu anlayışla, ülkeyi ve şehirleri bu millete yaraşır, daha mutlu yarınlara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Allah'ın izniyle, 1 Nisan'dan sonra İstanbul'umuzu da her zamankinden çok daha güvenli, çok daha huzurlu, çok daha dirençli bir şehir haline getireceğiz. Bu şehirde yaşayan hemşerilerimizin riskli bina gibi bir sorunu olmayacak. Bu şehirde yaşayan insanımızın trafik çilesi diye bir derdi, bir tasası olmayacak. Bu şehirde yaşayan insanımızın sosyal belediyecilik noktasında en ufak bir sorunu kalmayacak. Çünkü biz, İstanbul'u yarınlara hazırlarken makamlarımızda oturmayacağız." dedi.
"VARSIN BİRİLERİ İSTANBUL'U NİMET SAYSIN, BİZ 'SADECE İSTANBUL' DİYECEĞİZ"
Siyaseti millet için, 'Halka hizmet hakka hizmettir' ilkesiyle yaptıklarını dile getiren Kurum, "Biz; Fırat'ın kenarındaki koyunun hakkını düşünen Hz. Ömer'in hassasiyetiyle; 'Sadece İstanbul' için çalışacağız. Varsın birileri İstanbul'u nimet saysın, biz emanet bileceğiz. Varsın birileri İstanbulluya hizmeti şahsi istikbaline rampa yapsın. Biz 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Varsın birileri İstanbullunun parasıyla parti dizayn etsin, biz İstanbul'un parasıyla; İstanbul'un yatırımları için koşacağız. Biz 1 Nisan sabahı sadece İstanbul için, sadece İstanbullu için, sadece bu aziz şehir için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL İÇİN; DURMADAN, YORULMADAN, BIKMADAN ÇALIŞACAĞIZ"
650 bin yeni yuva için, trafik çilesinden kurtulmuş bir İstanbul için durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Eyüp Sultan'ın nefesiyle 39 ilçede olacağız! Fatih'in dirayetiyle 7 tepede olacağız. Ulubatlı Hasan'ın gayretiyle 964 mahallede olacağız. Yahya Efendi gibi gönüllere dokunacağız. Mimar Sinan gibi tarihe şahitlik edecek eserler bırakacağız. Abdülhamid Han gibi; İstanbul'u baştanbaşa yeniden imar, inşa ve ihya edeceğiz. 1 Nisan'a kadar; 650 bin yeni yuva için; trafik çilesinden kurtulmuş bir İstanbul için durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışacağız. Gönülleri fethedeceğiz, 'Sosyal Belediyeciliği' anlatacağız. 'Gönül Belediyeciliği'ni yüreklere işleyeceğiz. 'Gerçek Belediyeciliği' kalplere dokuyacağız." cümlelerini kurdu.
"İSTANBUL'UMUZU, İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİ HEM YALANLARDAN HEM DE TRAFİK ÇİLESİNDEN TAMAMEN KURTARACAĞIZ"
İstanbul'da yanan otobüsleri, İstanbulluların metroda çektikleri çileyi işaret eden Murat Kurum, "Hiç merak etmeyin biz 1 Nisan'dan sonra; yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla, İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız." dedi, konuşmasını da şu sözlerle noktaladı: "İnşallah 1 Nisan sabahı; yepyeni bir İstanbul için geleceği selamlayacağız. Bunu sizlerle başaracağız. Beraber yapacağız. Hep birlikte gerçekleştireceğiz. Milletimizin kararı, azmi, arzusu ve hedefi doğrultusunda, 31 Mart Gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Hep birlikte İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini buradaki dostlarımız ile birlikte başlatacağız. İstiyoruz ki 31 Mart akşamı tüm İstanbul sevinsin, İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimiz sevinsin, 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi sevinsin, Aybüke Öğretmen'in annesi sevinsin. Tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin anneleri sevinsin."
"KAZANAN SADECE CUMHUR İTTİFAKI OLAMAYACAK, İSTANBUL OLACAK"
Anma programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da söz aldı. Yerlikaya, "Bu şehre hizmet etmek, ecdadımızın tabiriyle, 'kandillerine yağ taşımak' dahi büyük bir şeref, büyük bir onur ve elbette büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirecek tecrübeye, birikime ve heyecana sahip olan Murat Kurum Bakanımız, inşallah medeniyetimizin baş tacı İstanbul'un 'Şehremini' olduğunda, kazanan sadece Cumhur İttifakı olamayacak, İstanbul olacak. Bu kutlu yolda Sayın Murat Kurum Bakanımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.
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