Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum müjdeleri sıraladı: İstanbul’umuzu güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz

İstanbul'u her zamankinden güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceklerini belirten Kurum, "Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar polemikte bulmayacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Temel atarken, açılış yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programa Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İl Başkanı Sertel Selim katıldı.