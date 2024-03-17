CHP’li Ekrem İmamoğlu yalan söyledi Murat Kurum yüzüne vurdu! İstanbul’un çilesi AK Parti’nin metrolarına çökmeye çalıştı | İBB bütçesinden finanse edilen rant ağı deşifre

İMAMOĞLU'NDAN "HATIRLAMIYORUM" VAKASI!

İmamoğlu, İstanbul gibi bir deniz kentinin deniz ulaşımında daha aktif olması gerektiğini dile getirmişti. Deniz ulaşımını teşvik edecek bir çalışma içinde olacaklarını ve yeni deniz hatları açılacağını belirmişti.

Ekrem İmamoğlu, denizaltı ile kent içi yolculuğun neden yapılmadığı sorusuna yönelik "O vaadimi hatırlamıyorum" dedi.

MURAT KURUM CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN YALANLARINI YÜZÜNE VURUYOR

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanını yüzüne yüzüne vuruyor.