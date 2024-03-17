CHP'li Ekrem İmamoğlu yalan söyledi Murat Kurum yüzüne vurdu! İstanbul'un çilesi AK Parti'nin metrolarına çökmeye çalıştı | İBB bütçesinden finanse edilen rant ağı deşifre
Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken 5 yıl boyunca İstanbul'u eser ve hizmet belediyeciliğine hasret bırakan Ekrem İmamoğlu, yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve algı operasyonları ile gündeme geliyor. Mega kenti çileye çeviren İmamoğlu, AK Parti'nin 2019 yılından önceki metro projelerine çökmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, kirli algı operasyonuna yönelik, “Korkudan 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe - Yenidoğan metro hattının ismini alelacele değiştirdiler. Sonra da sözde "Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni" yaptılar.” İfadelerini kullandı. Öte yandan CHP’li Murat Ongun’un yıllarca İBB bütçesinden finanse ettiği sosyal medya hesabı şimdi de İBB bütçesi ile finanse edilen ‘İmamoğlu’nun rant ağını’nı deşifre etti.
Türkiye hızla yerel seçimlere giderken İstanbul'da yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve yapmadığı projelerle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu algı operasyonlarına hızla devam ediyor.
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI!
Son günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kirli para skandalıyla da gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, skandal üstüne skandala imza atıyor.
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLATILAN PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI
Yerel seçimler öncesi oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de asla çekinmiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.
YALANI ORTAYA ÇIKTI
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.
Tüm yaşananlar sonrası iş bilmez CHP'li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf ederek gaf üstüne gaf yaptı.
"BENDEN ÖNCE YAPILDI"
Pendik'te konuşan İmamoğlu Metro yalanını sürdürmeye çalışırken, "Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce" ifadelerini kullandı.
"METROYU 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ" DEDİ! 8 KM'DEN FAZLA YOL ALAMADI
İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2019 yılındaki "Metroyu 2 katına çıkaracağız" vaadini hiç söylememiş gibi davrandı.
EN BÜYÜK VAADİ HIZRAY'I NEDEN YAPMADINIZ SORUSUNA SKANDAL YANIT: 5 YILDA YETİŞMEZDİ
İstanbul'da CHP'li İBB'nin göreve gelmesiyle birlikte ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşanırken, milyonlarca İstanbullu trafikte çileden çıkmaya devam ediyor. İstanbul'un toplu ulaşım sistemini 5 yılda çökerten Ekrem İmamoğlu, 'mega projesi' olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurmuş.
İMAMOĞLU'NDAN "HATIRLAMIYORUM" VAKASI!
İmamoğlu, İstanbul gibi bir deniz kentinin deniz ulaşımında daha aktif olması gerektiğini dile getirmişti. Deniz ulaşımını teşvik edecek bir çalışma içinde olacaklarını ve yeni deniz hatları açılacağını belirmişti.
Ekrem İmamoğlu, denizaltı ile kent içi yolculuğun neden yapılmadığı sorusuna yönelik "O vaadimi hatırlamıyorum" dedi.
MURAT KURUM CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN YALANLARINI YÜZÜNE VURUYOR
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanını yüzüne yüzüne vuruyor.
İMAMOĞLU'NUN RANT AĞIR DEŞİFRE!
CHP'li Murat Ongun'un yıllarca İBB bütçesinden finanse ettiği sosyal medya hesabı şimdi de İBB bütçesi ile finanse edilen RANT AĞI'nı deşifre etti.
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