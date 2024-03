Murat Kurum’dan CHP’ye ders niteliğinde ayar: Bunlar ablam dediği Meral Akşener’i görse yolunu değiştirir!

"AKŞENER'İ GÖRSELER YOLUNU DEĞİŞTİRİRLER"

Kurum, CHP yönetimine eleştiride bulunarak, "Bunlar, yol yürüdükleri, dava arkadaşımız dedikleri genel başkanlarını, il başkanlarını arkadan hançerlemeyi bilirler. Bunlar, ablam dediği o Meral Akşener'in şimdi yolunu görse değiştirirler. Emin olun. Hani ablandı senin, hani sarılıyordunuz? Ne oldu? İşine gelmedi çünkü bunların bir derdi yok. Bunların derdi kendi gelecekleri, kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok. Her işi yaparlar, her türlü kirli ittifakın içine girerler." ifadelerini kullandı.