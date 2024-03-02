Murat Kurum’dan CHP’ye ders niteliğinde ayar: Bunlar ablam dediği Meral Akşener’i görse yolunu değiştirir!

Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri her zaman tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar, 50 yıl da çalışsa yine yapamaz, emin olun yapamaz. O eş genel başkan ne diyor? Özgür Efendi var ya, Özgür Efendi. Özgür Efendi'ye televizyonda soru soruyorlar. 'Siz. ittifak kurdunuz mu?' diyorlar, o da 'Bu soru şu an milletin merak ettiği bir soru değil. Millet başka şeyleri merak ediyor.' diyor, kıvırıyor cevap vermemek için. Eskiden sanatçılara yaşını sorardınız, 'Kaç yaşındasın?' diye. O da 'Kaset çalışmalarım var, plak çalışmalarım var, şurada turneye gideceğim, şurada şöyle konsere gideceğim.' diye lafı çevirirdi. Bunların lafı çevirmekte üstüne kimse su dökemez. Algıyı yönetmekte yine kimse ellerine su dökemez."

Seçimlerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süresiz tatile gideceğini belirten Kurum, "Şu anki mevcut belediye başkanının siyasi kibri artık aklının önüne geçmiş. Rakip arıyor, 'Rakibim şu, rakibim bu' diyor. Senin rakibin İstanbul'a olan ilgisizliğin, senin rakibin beceriksizliğin, senin rakibin kendinsin. Sen bir kendine şöyle aynaya dön bak, aynada görürsün. Aynaları yok. Ayranı yok içmeye…" diye konuştu.