Murat Kurum'dan CHP'ye ders niteliğinde ayar: Bunlar ablam dediği Meral Akşener’i görse yolunu değiştirir!
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece Mitingi'nde konuşan Kurum, CHP'nin yönettiği ilçede 5 yıldır doğru bir hizmet yapılmadığını söyledi. Murat Kurum, CHP yönetimini eleştirerek, "Bunlar, ablam dediği o Meral Akşener'in şimdi yolunu görse değiştirirler. Emin olun. Hani ablandı senin, hani sarılıyordunuz? Ne oldu? İşine gelmedi çünkü bunların bir derdi yok. Bunların derdi kendi gelecekleri, kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok." dedi.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece Mitingi'nde konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP'nin yönettiği ilçede 5 yıldır doğru bir hizmet yapılmadığını söyledi.
İstanbul'un kaynaklarının kent için kullanılmadığını kaydeden Kurum, "Bunların emanet bilinci yok. Bunlarda emanet şuuru yok. Bunlar ancak İstanbul'un kaynaklarını kendi emelleri için harcamayı bilirler." diye konuştu.
"AKŞENER'İ GÖRSELER YOLUNU DEĞİŞTİRİRLER"
Kurum, CHP yönetimine eleştiride bulunarak, "Bunlar, yol yürüdükleri, dava arkadaşımız dedikleri genel başkanlarını, il başkanlarını arkadan hançerlemeyi bilirler. Bunlar, ablam dediği o Meral Akşener'in şimdi yolunu görse değiştirirler. Emin olun. Hani ablandı senin, hani sarılıyordunuz? Ne oldu? İşine gelmedi çünkü bunların bir derdi yok. Bunların derdi kendi gelecekleri, kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok. Her işi yaparlar, her türlü kirli ittifakın içine girerler." ifadelerini kullandı.
Küçükçekmece'nin ilgisiz kaldığını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:
"Maalesef bugün Cumhuriyet Halk Partisinin o kifayetsiz belediyeciliğinin pençesinde inim inim inliyor, hizmet göremiyor. Şu 5 yıldır ne İBB'nin ne de Küçükçekmece Belediyesinin sizlere en ufak bir hizmeti var mı? Küçükçekmece'mizi maalesef 20 yıl öncesine götürmek istiyorlar ama siz hiç merak etmeyin. Biz bu iş bilmezlerin, bu ehliyetsizlerin, bu liyakatsizlerin eline sizi bırakmayacağız. Ben ve Aziz Başkanım el ele vereceğiz, bundan önce nasıl çalıştıysak Küçükçekmece'miz için gerekirse 5 yılda 20 yıllık eser üreteceğiz ama sizi o Cumhuriyet Halk Partisinin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz. Söz veriyoruz."
"ALGIYI YÖNETMEKTE YİNE KİMSE ELLERİNE SU DÖKEMEZ"
Kurum, konuşması sırasında sehven "Büyükçekmece" ifadesini kullandıktan sonra "Küçükçekmece" diye düzelterek, "Bugün bunu haber yaparlar. Şimdiden selam söylüyorum." dedi.
İlçeye dair projelerini paylaşan Kurum, Yarımburgaz Mahallesi'nde imar planı yapacaklarını, Küçükçekmece Gölü'nün etrafına spor tesisleri kuracaklarını, annelerin istihdamını sağlayacaklarını, otopark ve trafik sorunu ile Ayamama Deresi'ndeki koku problemini çözeceklerini ve metro hatları yapacaklarını anlattı.
Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri her zaman tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bunlar, 50 yıl da çalışsa yine yapamaz, emin olun yapamaz. O eş genel başkan ne diyor? Özgür Efendi var ya, Özgür Efendi. Özgür Efendi'ye televizyonda soru soruyorlar. 'Siz. ittifak kurdunuz mu?' diyorlar, o da 'Bu soru şu an milletin merak ettiği bir soru değil. Millet başka şeyleri merak ediyor.' diyor, kıvırıyor cevap vermemek için. Eskiden sanatçılara yaşını sorardınız, 'Kaç yaşındasın?' diye. O da 'Kaset çalışmalarım var, plak çalışmalarım var, şurada turneye gideceğim, şurada şöyle konsere gideceğim.' diye lafı çevirirdi. Bunların lafı çevirmekte üstüne kimse su dökemez. Algıyı yönetmekte yine kimse ellerine su dökemez."
Seçimlerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süresiz tatile gideceğini belirten Kurum, "Şu anki mevcut belediye başkanının siyasi kibri artık aklının önüne geçmiş. Rakip arıyor, 'Rakibim şu, rakibim bu' diyor. Senin rakibin İstanbul'a olan ilgisizliğin, senin rakibin beceriksizliğin, senin rakibin kendinsin. Sen bir kendine şöyle aynaya dön bak, aynada görürsün. Aynaları yok. Ayranı yok içmeye…" diye konuştu.
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