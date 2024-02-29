Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe mahkeme mahkeme dolaşıp haberlerine erişim engeli aldırdı

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇE SAYILDI

Avanos Sulh Ceza Hakimi Songül Kalkan, lekelenme hakkının ihlal edildiği, eleştiri ve yorum sınırının aşıldığı gerekçesiyle internet ortamındaki haberlere erişim engeli kararı verdi. Basın özgürlüğü hiçe sayılarak üst üste alınan bu kararlar hukuk garabetini gözler önüne serdi.

'ŞEREFLİ' VE SAYGIN İŞ ADAMI TİYATROSU

Avanos Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda; Talepte bulunan vekili dilekçesinde özetle; Müvekkil Yavuz USTA'nın kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır...

Birçok mağdurun para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ederek, firma tarafından uygulanan bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketlerinin manipüle etmesiyle sıfırlanan paraların yerine yeniden yüksek miktarlarla sisteme giriş yapmaları sağlanan dolandırıcılık yönteminde firmanın sahibi Yavuz Usta, il il ilçe ilçe gezerek skandallarını örtbas etmeye çalışıyor.

94 HABERE ERİŞİM ENGELİ

Dolandırıcı Yavuz Usta mahkeme yoluyla hakkında yapılan toplam 94 habere erişim engeli aldırdı.