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Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe mahkeme mahkeme dolaşıp haberlerine erişim engeli aldırdı

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe mahkeme mahkeme dolaşıp haberlerine erişim engeli aldırdı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen ‘Sibergöz-17’ operasyonunda ‘kaldıraçlı forex’ yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandıran ve yakalanan kripto para firması sahibi Yavuz Usta il il, ilçe ilçe, mahkeme mahkeme gezerek hakkındaki 94 habere erişim engeli kararı aldırdı. Mahkemede vekili tarafından kullanılan skandal ifadelerle "Şerefli, saygın bir iş insanı" olarak tanıtılan Usta için Avanos Sulh Ceza Hakimliği tarafından garabet bir karar verildi. Öte yandan yüzlerce insanı dolandıran Usta'nın sosyal medya platformları ve arama tomarlarından fotoğraflarına erişilemiyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında; şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

5 AY SÜREN OPERASYON!

Yaklaşık 5 ay süren takip neticesinde 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

ÇOK MİKTARDA PARA VE DİJİTAL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta'nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

HULL CİTY'E SPONSOR OLACAKLARDI

Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Buna göre; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve sosyal medyada reklamları yapılmıştı. Yavuz Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlenmişti.

ERİŞİM ENGELİ TALEP ETMİŞTİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yavuz Usta, avukatı, kendisine 'dolandırıcı' denmesi nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle erişim engeli talep etmişti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇE SAYILDI

Avanos Sulh Ceza Hakimi Songül Kalkan, lekelenme hakkının ihlal edildiği, eleştiri ve yorum sınırının aşıldığı gerekçesiyle internet ortamındaki haberlere erişim engeli kararı verdi. Basın özgürlüğü hiçe sayılarak üst üste alınan bu kararlar hukuk garabetini gözler önüne serdi.

'ŞEREFLİ' VE SAYGIN İŞ ADAMI TİYATROSU

Avanos Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda; Talepte bulunan vekili dilekçesinde özetle; Müvekkil Yavuz USTA'nın kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır...

Birçok mağdurun para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ederek, firma tarafından uygulanan bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketlerinin manipüle etmesiyle sıfırlanan paraların yerine yeniden yüksek miktarlarla sisteme giriş yapmaları sağlanan dolandırıcılık yönteminde firmanın sahibi Yavuz Usta, il il ilçe ilçe gezerek skandallarını örtbas etmeye çalışıyor.

94 HABERE ERİŞİM ENGELİ

Dolandırıcı Yavuz Usta mahkeme yoluyla hakkında yapılan toplam 94 habere erişim engeli aldırdı.

'YOK' HÜKMÜNDE! İNTERNET ÜZERİNDEN FOTOĞRAFLARINI KALDIRTTI

'Sibergöz-17' operasyonunda 'kaldıraçlı forex' yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandıran ve yakalanan kripto para firması sahibi Yavuz Usta, tam anlamıyla kendisini 'yok' etmiş durumda.

Yüzlerce insanı dolandıran Usta'nın sosyal medya platformlarında ve arama motorlarından fotoğraflarına erişilemiyor.

İŞTE YAVUZ USTA'NIN AHABER.COM.TR'YE ERİŞİM ENGELİ ALDIRDIĞI O VİDEO

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/istanbul-merkezli-9-ilde-forex-dolandiricilarina-operasyon-11-supheli-tutuklandindem-videolari/istanbul-merkezli-9-ilde-forex-dolandiricilarina-operasyon-11-supheli-tutuklandindem-videolari/istanbul-merkezli-9-ilde-forex-dolandiricilarina-operasyon-11-supheli-tutuklandindem-videolari/istanbul-merkezli-9-ilde-forex-dolandiricilarina-operasyon-11-supheli-tutuklandi

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