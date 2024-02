AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum iş kurmak isteyen gençlere müjdeyi verdi! "100 bin TL sermaye desteği veriyoruz"

"İŞ KURACAK GENÇLERİMİZE 100 BİN TL SERMAYE VE İLK İŞYERİM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Programda gençlere yönelik projelerinden bahseden AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Gençlerimizin beklentilerini, taleplerini anlayabilmek ve bu talepleri gerçekleştirebilmek için de sizlerle birlikte yol yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da 39 ilçemizde 100 bin paylaşımlı ofisi gençlerimize armağan edeceğiz. Burada işini kurmak isteyen gençlerimiz bu paylaşımla ofislerden istifade edecek. İş kurmak isteyen gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği veriyoruz. İstiyoruz ki orada gençlerimiz kendi işlerini kurabilsinler. Ben de üniversiteden mezun olduğumda kendi işimi kurmak istedim ama o zaman imkanlar el vermediği için kuramadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi size bu desteği 1 Nisan itibariyle veriyor olacak. Yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. Gençlerimizin bizden beklentilerini dinleyip çalışma yaptık. Üniversiteye giden gençlerimize mevcut tarifeden ulaşımda yüzde 40 indirim yapıyoruz. Üniversite gençliğine 10 bin TL burs veriyoruz. Her yıl da bu bursu güncelleyeceğiz. Öğrenci evlerinde gençlerin yükleri biraz ağır. Her ay öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye ve ilk işyerim desteği vereceğiz. Biz istiyoruz ki siz her alanda çok iyi yetişin. Üniversite sürecinde bizim iSMEK'lerimiz vardı, onları kapattılar. Biz yeniden 39 ilçede çok daha etkin bir şekilde açacağız. Orada öğrenciler kendi meslek dallarıyla alakalı İstanbul'a hizmet verecekler. İSMEK kurslarımızda aldıkları eğitimle birlikte vatandaşlarımıza ders verecekler. Biz gençliğimize yarı zamanlı çalışma imkanları sunacağız. Okuldan kalan vaktinizde eğer çalışmak isterseniz sizi İstanbullularla buluşturacağız. Part time sürelerde saati 200 TL olmak üzere size orada harçlık yada ev ekonomisini güçlendirmeniz için destek olacağız" dedi.