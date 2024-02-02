AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum iş kurmak isteyen gençlere müjdeyi verdi! "100 bin TL sermaye desteği veriyoruz"

"ÜNİVERSİTELERDE OKUYORUZ AMA HAYATI DA ÖĞRENMEMİZ LAZIM"

Çalışmanın öneminden ve gençlere sunulacak olan imkanlardan bahseden Kurum, "Üniversitelerde okuyoruz ama hayatı da öğrenmemiz lazım. Hayatı ne kadar erken öğrenirseniz ticarete ne kadar erken atılırsanız o kadar başarılı olursunuz. Ben üniversitede okurken yazları otellerde çalışıp garsonluk ve komilik yaptım. Ayakkabı dükkanında çalıştım pazarda da çalıştım. Ankara'da fasulye yetişir mesela orada yetişen fasulyeyi ve armudu pazarda sattık. Bu bana ne kazandırdı biliyor musunuz? Orada insanlarla olan iletişiminizi güçlendiriyorsunuz, ticareti öğreniyorsunuz ve en önemlisi de hayatı öğreniyorsunuz. Biz bütün meslek dallarıyla ilgili sizleri yetiştirmek istiyoruz. Kendi işinizi kendiniz kuracaksınız. Siz de yarın bir işyeri sahibi olun istihdam alanı oluşturun. Biz yükte ağır değil bedeli ağır olan pahada ağır olan üretimin merkezi İstanbul olsun istiyoruz. Dene yap atölyeleri, startuplarımız, teknoloji merkezlerimiz ile birlikte istediğiniz her alanda kendi geleceğinize ilişkin eğitim alabileceğiniz yerleri kuracağız. Bunları kurarken de sosyal yaşamı unutmayacağız. İstanbul festivaller şehri olsun istiyoruz. Burada festivallerin yapıldığı, eğlendiğiniz, şarkılar söylediğiniz, tiyatrolara gittiğiniz Anadolu yakasında bir kültür merkezi inşa ederek; her türlü faaliyetleri yapabildiğiniz ve her mahallede mahalle bahçeleriyle, spor salonlarıyla birlikte kütüphanelerimiz de kıraathanelerimizde ders çalışabileceğiniz huzurlu ortamları inşa etmek istiyoruz. Çok kısa zamanda 39 ilçeye yetecek bu tesislerin inşasını yapacağız" şeklinde konuştu.

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