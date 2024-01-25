PKK’nın partisi DEM Parti Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten skandal sözler kullandı: Kürdistan bir hakikattir | Meclis kürsüsünden “Kürdistan” naraları attı
CHP'nin yerel seçimlerde ittifak için kapısına koşarak oy dilendiği terör destekçisi DEM Parti Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te hadsiz sözler sarf etti. Gülistan Kılıç Koçyiğit, kürsüde yaptığı lonuşmada, "Biz Kürdistan diyoruz demeye de devam edeceğiz. Kürdistan bir hakikattir." skandal ifadeler kullandı.
CHP'de genel başkan değişti, ancak partinin misyonunda değişen bir şey olmadı.
CHP'nin ittifak uğruna yoluna kırmızı halılar serdiği, Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler bölücülükte vites yükseltti.
CHP'de Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren Kandil'e ve PKK'nın siyasi partisi DEM Parti'ye yeşil ışık yakıyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ
Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e adeta mesaj göndermişti.
DEM'E KIRMIZI HALI SERİP OY DİLENDİ
Skandalların ardı arkası kesilmeyen Özgür Özel, DEM Parti'nin ayağına giderek oy dilendi ve sonrasında ziyarete gelen DEM Partilileri kırmızı halıyla karşıladı. İki parti arasında yapılacak ittifakta her zaman şeffaflık mesajı veren Özel üst üste skandallara imza attı.
CHP "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ
Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı sonrası, Kandil'in siyasi ayağı el yükseltti. DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.
İTTİFAKLARIMIZ KABUL ETTİ
Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuşmuştu.
KANDİL'İN PARTİSİ İLLERDE VERDİĞİ DESTEĞE KARŞILIK İLÇE İSTİYOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti, CHP'ye vereceği seçim desteğinin somut karşılıklıkları istemeye başladı.
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'yi destekleyeceği konuşulan Kandil'in siyasi uzantısının Bursa hariç destek verdiği tüm illerde ilçe belediyesi talebi var.
DEM (HEDEP) Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te skandal sözler kullandı:— A Haber (@ahaber) January 25, 2024
Biz Kürdistan diyoruz demeye de devam edeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. pic.twitter.com/aoqDl85IsB
"KÜRDİSTAN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP/DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde kullandığı alçak sözlerle, "Biz Kürdistan diyoruz demeye de devam edeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir. Biz Kürdistan derken teradi bir bölgeden de bahsetmek istemediğimizi çok iyi biliyorsunuz. Amam burada algılar yaratıyorsunuz manipüslasyon yapıyorsunuz. Bizim dilimize de ergence demişsiniz. Ben burada sizin kullandığınız dile ergence desem bütün gençlere hakaret olur. " ifadelerini kullandı.
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