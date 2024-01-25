PKK’nın partisi DEM Parti Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten skandal sözler kullandı: Kürdistan bir hakikattir | Meclis kürsüsünden “Kürdistan” naraları attı

KANDİL'İN PARTİSİ İLLERDE VERDİĞİ DESTEĞE KARŞILIK İLÇE İSTİYOR

Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti, CHP'ye vereceği seçim desteğinin somut karşılıklıkları istemeye başladı.



İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'yi destekleyeceği konuşulan Kandil'in siyasi uzantısının Bursa hariç destek verdiği tüm illerde ilçe belediyesi talebi var.

DEM (HEDEP) Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te skandal sözler kullandı:



Biz Kürdistan diyoruz demeye de devam edeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. pic.twitter.com/aoqDl85IsB — A Haber (@ahaber) January 25, 2024

"KÜRDİSTAN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

HDP/DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde kullandığı alçak sözlerle, "Biz Kürdistan diyoruz demeye de devam edeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir. Biz Kürdistan derken teradi bir bölgeden de bahsetmek istemediğimizi çok iyi biliyorsunuz. Amam burada algılar yaratıyorsunuz manipüslasyon yapıyorsunuz. Bizim dilimize de ergence demişsiniz. Ben burada sizin kullandığınız dile ergence desem bütün gençlere hakaret olur. " ifadelerini kullandı.