CHP'nin oy uğruna yapmayacağı iş yok! DEM Partili vekilden Öcalan itirafı: İttifaklarımız kabullendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren yaptığı hareket ve açıklamalarla PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlarken DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük talebinde bulundu. CHP'nin de bu durumu kabullendiğini ima eden Ayan "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. İşte detaylar...
CHP - DEM hattındaki yerel seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi üzerine temellendirildi.
KIRMIZI HALILI GÖRÜŞMEDE GÜNDEM ÖCALAN
Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP Genel Merkezi'nde yollarına kırmızı halılar serilen DEM görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu duyurdu.
ASIL GÜNDEM ÖCALAN VE KAYYUM
DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" şeklinde konuştu.
PKK'DAN CHP VE DEM'E 'ÖCALAN'LI YOL HARİTASI
Özgür Özel'in ittifak uğruna DEM'le Öcalan pazarlığına tutuşması sonrası PKK'nın Avrupa ayağından "Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait" açıklaması geldi. CHP ve DEM'e yol haritası çizildi.
Özgür Özel'den 'kayyum' vaadi alan DEM'li delegeler ise skandalda vites yükseltip "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.
CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıkların gölgesinde DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.
DEM "ÖNCELİĞİMİZ ÖCALAN" DEDİ CHP KABUL ETTİ
Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz" şeklinde konuştu.
"DEM Parti olarak duruşumuz çok net" diyen Ayan, "Tecridin kaldırılıp Sayın Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde tehditvari sözler sarf etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...
- Türkiye'deki 'En mutlu şehir' açıklandı! O ilimiz 2023 yılında 1. sıraya yerleşti!
- Kırklareli isminin nereden geldiği belli oldu: İşte şehirlerin Osmanlı dönemindeki adları…
- KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
- Göbek yağlarını 1 haftada eritiyor! Hızlı kilo verdiren 4 muhteşem içecek!
- THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!
- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
- e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?
- ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara 2024 Ocak ödeme tablosu...
- 7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...
- Kışın çamaşır kurutma derdine son! Japonların anında kupkuru yapan 6 formülü