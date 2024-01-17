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CHP'nin oy uğruna yapmayacağı iş yok! DEM Partili vekilden Öcalan itirafı: İttifaklarımız kabullendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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CHP’nin oy uğruna yapmayacağı iş yok! DEM Partili vekilden Öcalan itirafı: İttifaklarımız kabullendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren yaptığı hareket ve açıklamalarla PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlarken DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük talebinde bulundu. CHP'nin de bu durumu kabullendiğini ima eden Ayan "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. İşte detaylar...

CHP - DEM hattındaki yerel seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi üzerine temellendirildi.

KIRMIZI HALILI GÖRÜŞMEDE GÜNDEM ÖCALAN

Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP Genel Merkezi'nde yollarına kırmızı halılar serilen DEM görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu duyurdu.

ASIL GÜNDEM ÖCALAN VE KAYYUM

DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" şeklinde konuştu.

PKK'DAN CHP VE DEM'E 'ÖCALAN'LI YOL HARİTASI

Özgür Özel'in ittifak uğruna DEM'le Öcalan pazarlığına tutuşması sonrası PKK'nın Avrupa ayağından "Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait" açıklaması geldi. CHP ve DEM'e yol haritası çizildi.

Özgür Özel'den 'kayyum' vaadi alan DEM'li delegeler ise skandalda vites yükseltip "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.

CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıkların gölgesinde DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

DEM "ÖNCELİĞİMİZ ÖCALAN" DEDİ CHP KABUL ETTİ

Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz" şeklinde konuştu.

"DEM Parti olarak duruşumuz çok net" diyen Ayan, "Tecridin kaldırılıp Sayın Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde tehditvari sözler sarf etti.

DEM ile el sıkışın da görelim

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