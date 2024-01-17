CHP’nin oy uğruna yapmayacağı iş yok! DEM Partili vekilden Öcalan itirafı: İttifaklarımız kabullendi

DEM "ÖNCELİĞİMİZ ÖCALAN" DEDİ CHP KABUL ETTİ

Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz" şeklinde konuştu.

"DEM Parti olarak duruşumuz çok net" diyen Ayan, "Tecridin kaldırılıp Sayın Öcalan'ın kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde tehditvari sözler sarf etti.