Danıştay'dan küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek
Samsun’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter’da açtığı sahte hesapla bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada “hakaret” suçundan ceza alan “HOHMUSTESARI” isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesi’ne meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal karara imza attı.
5. Daire, Gündüz'ün eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesine karar verdi. Danıştay 5. Dairesi, HSK'nın ihraç kararını, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını ve Danıştay Savcısının ihraç kararının yerinde olduğu görüşünü de görmezden geldi.
Skandal, 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. Araştırma, hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı.
Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından 'HOHMUSTESARI' hesabıyla ilgili yapılan teknik incelemelerde, hesabın Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz tarafından kullandığı belirlendi.
Eski Savcı Gündüz'ün 'HOHMUSTESARI' isimli trol hesaptan küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu isimler arasında bakanlar da çıktı. Savcı'nın küfür ve hakaretlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu yer aldı.
2016'DA HESABI AÇTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıktı.
Gündüz'ün soruşturmada cep telefonunu yenilediği de belirlendi. "Çocuğum suya düşürdü" diyerek cep telefonunu yenilemek zorunda kaldığını öne süren Gündüz'ün, eski telefonunda yapılan incelemelerde cihazın ana kartının kırılarak, yerinden özel olarak söküldüğü tespit edildi.
2018 YILINDA AVUKATLIKTAN SAVCILIĞA GEÇTİ
2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'da Cumhuriyet savcısı olarak atandığı öğrenildi. Gündüz'le ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza aldı.
HEM MESLEĞE İADE, HEM DE ENFLASYON FARKIYLA PARA İSTEDİ
Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a dava açtı. Trol savcı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu şikayet ettiği dilekçesinde verilen ihraç kararının iptalini isterken, karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının enflasyon farkıyla birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesini istedi.
Dilekçesinde paylaşımları kendisinin yaptığının tespit edilmesine rağmen, yalan beyanda bulunarak paylaşımları yapan hesabın kullanıcısı olmadığını, aynı fiilleri işlemiş olan diğer yargı mensuplarına daha alt cezalar verildiği bu nedenle eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını öne sürdü.
HSK: "TÜM DELİLLER TOPLANDI, KUŞKUYA YER YOKTU"
Hakimler ve Savcılar Kurulu davaya karşı yaptığı savunmada Özcan'a isnat edilen suçla ilgili lehine ve aleyhine olabilecek tüm delillerin toplandığı, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde suçun ortaya konulduğu, sürecin gerektirdiği tüm işlemlerin yasanın öngördüğü biçimde uygulandığı ve Özcan'ın mağduriyetine sebep olacak herhangi bir hukuka aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Ayrıca, disiplin cezası verilmesi sırasında devam eden kovuşturma sonucunun beklenmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme de yapılmadığı kaydedildi.
DANIŞTAY SAVCISI "HSK'NIN İHRAÇ KARARI YERİNDE"
Dosyayı inceleyen Danıştay Tetkik Hakimi Hasan Celalettin Güvendi, Gündüz'ün meslekten çıkarma cezasının iptalini isterken, Danıştay Savcısı Özlem Ulaş ise eski savcının "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçundan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını, eylemin niteliği kapsamında hakkında verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.
DANIŞTAY 5. DAİRESİ TROLLÜK YAPIP KÜFÜR ETMEK SAVCI İÇİN SUÇ DEĞİL
Dava hakkında karar veren Danıştay 5. Dairesi ise tüm tespitlere rağmen skandal karara imza attı. Trol savcı Gündüz'e Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını, HSK'nın kararını ve Danıştay Savcısının istemini görmezden gelen 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç Gündüz'ün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydetti.
Eski savcı Gündüz'ün başka bir disiplin cezası ile cezalandırılması gerektiğini belirten 5. Dairesi, Gündüz'ün enflasyon farkı hesaplanarak parasal hakların ödenmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Danıştay 5. Dairesi üyeleri Yunus Akın ile Vahit Kınalıtaş karara karşı kullandıkları karşı oyda, Gündüz'ün ağır cezada hakaret suçundan yargılandığı davasının neticelenmeden HSK tarafından yapılan ihracın uygun olmadığını belirterek mesleğe geri iade edilmesi konusundaki karara gerekçe yönünden katılmadıklarını kaydetti.
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