Danıştay’dan küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek





HSK: "TÜM DELİLLER TOPLANDI, KUŞKUYA YER YOKTU"



Hakimler ve Savcılar Kurulu davaya karşı yaptığı savunmada Özcan'a isnat edilen suçla ilgili lehine ve aleyhine olabilecek tüm delillerin toplandığı, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde suçun ortaya konulduğu, sürecin gerektirdiği tüm işlemlerin yasanın öngördüğü biçimde uygulandığı ve Özcan'ın mağduriyetine sebep olacak herhangi bir hukuka aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Ayrıca, disiplin cezası verilmesi sırasında devam eden kovuşturma sonucunun beklenmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme de yapılmadığı kaydedildi.