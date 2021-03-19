MELİK GÖKÇEK'TEN "FETÖ" VURGUSU! "MUTLAKA BUNLARIN ARKASINDA BİRİLERİ VAR"

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bir savcı böyle bir iş yapıyor. Duyduğumda şoke oldum. İnanılacak bir iş değil. Kişisel kanaatim şudur; Bu savcı yalnız başına değil. Mutlaka bunların arkasında birileri var. Yüzde yüz. Bu savcı hakkında FETÖ'cülükle ilgili ciddi bir araştırma yapılması lazım. Diyemem FETÖ'cü ama tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmüş olmam gayet doğal. Arkasındakiler ortaya çıktığı zaman özellikle siyaset ciddi anlamda bir temizlenme için adım atabilecektir. Ben de hem kendisine hem ceza ve tazminat davaları açacağım." cümlelerini kullandı.