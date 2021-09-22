İşte trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için istenen ceza

"SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş ise duruşmada, "Özcan Muhammed Gündüz'ün ifadesini ve savunmasını kabul etmiyoruz. Savunma gerçeği yansıtmıyor. Dosyada yer alan nihai raporda sanık tarafından kullanılan cep telefonunun hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan Hohmüsteşarı isimli hesaba tanımlı olduğu tespit edilmiştir. Hohmusteşarı isimli hesabı kurtarma mesajları da sanığın cep telefonuna düşmüştür. Bu husus HTS raporu ve BTK kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Tüm dosya kapmasında sanığın iddianameye konu su işlediği sabit olduğu gibi sanık ayrıca telefonum suya düştü demesine rağmen telefonun ana kartını sökerek delil karartmaya çalışmıştır. Bu hususta bilirkişi raporuyla sabittir. Sanık suçta ısrarcıdır. Hakaret ve iftira içeren ifadeler oldukça ağırdır. Dosya tekemmül etmiştir. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık sanık Özcan Muhammed Gündüz ve vekilinin savcılık mütalaasına karşı diyeceklerini ve nihai savunmalarını yapmaları için 10 Kasım 2021 saat 09.00'a erteledi.