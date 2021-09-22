İşte trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için istenen ceza
Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli sahte hesapla bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere hakaretlerde bulunan eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılanmasına devam edildi. Savcı eski savcı için hakaretten ceza talep etti. Savcı 4 yıl 1 ay ceza istedi.
Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozması sebebiyle ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılandığı davanın duruşması dün görüldü.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, davaya bu kez eski savcı Özcan Muhammed Gündüz de katıldı. Özcan Muhammet Gündüz yaklaşık 1 saat süren sözlü savunmasında suçlamaların tamamını inkâr etti. Gündüz, el yazısı ile hazırladığı savunmasını okurken zaman zaman da mahkeme heyetinin sorularını cevapladı.
4 YIL 1 AY HAPSİ İSTENDİ
Özcan Muhammed Gündüz'ün savunmasından sonra mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün hakaretten ceza almasını talep etti. Savcı eski savcı için 4 yıl 1 ay hapis cezası talep etti.
"SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş ise duruşmada, "Özcan Muhammed Gündüz'ün ifadesini ve savunmasını kabul etmiyoruz. Savunma gerçeği yansıtmıyor. Dosyada yer alan nihai raporda sanık tarafından kullanılan cep telefonunun hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan Hohmüsteşarı isimli hesaba tanımlı olduğu tespit edilmiştir. Hohmusteşarı isimli hesabı kurtarma mesajları da sanığın cep telefonuna düşmüştür. Bu husus HTS raporu ve BTK kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Tüm dosya kapmasında sanığın iddianameye konu su işlediği sabit olduğu gibi sanık ayrıca telefonum suya düştü demesine rağmen telefonun ana kartını sökerek delil karartmaya çalışmıştır. Bu hususta bilirkişi raporuyla sabittir. Sanık suçta ısrarcıdır. Hakaret ve iftira içeren ifadeler oldukça ağırdır. Dosya tekemmül etmiştir. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.
MAHKEME ERTELENDİ
Mahkeme heyeti sanık sanık Özcan Muhammed Gündüz ve vekilinin savcılık mütalaasına karşı diyeceklerini ve nihai savunmalarını yapmaları için 10 Kasım 2021 saat 09.00'a erteledi.
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