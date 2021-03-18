Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün yalanı ortaya çıktı! İşte istenilen ceza

SORUŞTURMADA 'CEP TELEFONU' DETAYI

Soruşturma birimleri ve bilirkişiler tarafından trol hesabını kendisine ait cep telefonu ve numarasından kullandığı tespit edilen Gündüz hakkındaki dosyanın İstanbul'dan Samsun'a yetkisizlikle gönderildiği, Gündüz'ün bu gelişme üzerine 4 Ocak'ta apar topar cep telefonunu yenilediği ortaya çıktı. Gündüz, ifadesinde uzun zamandır söz konusu numarayı kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonu yerine, yeni telefon aldığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasının Samsun'a ulaştığı gün Gündüz'ün cep telefonunu değiştirmesi, hakkındaki soruşturma dosyasının geldiğine ilişkin kendisine meslektaşlarınca bilgi sızdırıldığı şüphesini de beraberinde getirdi. İddianameye göre; Gündüz soruşturma birimlerine eski telefonunu evde olduğunu belirterek teslim etti. Çocuğunun suya düşürdüğünü söylediği cep telefonunda yapılan bilirkişi incelemesinde, içinden ana kartının kırılarak yerinden söküldüğü, ana kartın yerinde olmaması nedeniyle imaj alınma işleminin yapılamadığı vurgulandı.