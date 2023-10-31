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Katil İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı

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Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı

İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken yaşanan katliam gece boyu sürdü. İsrail insanlık suçu işleyerek adeta bir soykırıma imza atarken 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

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GAZZE'YE 18 BİN TON BOMBA ATILDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil. Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

İşte 31 Ekim 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar

07.15 İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

05.26 Rusya, İsrail ile Batılı ülkeleri, BM'de çoğunluğun görüşlerini göz ardı etmekle eleştirdi

04.27 İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor

03.20 İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurdu

02.51 İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları vurdu

01.42 BM: Gazze'de son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70'i çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor

01.28 İsrail'de Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme senaryosu yine gündemde

00.35 ABD, Gazze'de ateşkesin "şu anda doğru cevap olmadığı" görüşünde

00.20 İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı

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