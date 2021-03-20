Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün suç aleti ortaya çıktı



Vatandaşlara adalet dağıtmak yerine zamanını bakanlara, milletvekillerine ve siyasilere hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulunarak trollük yapmakla geçiren Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, 2016'da açtığı hesabından çok sayıda kişiye itibar suikastında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma Samsun'a uzandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Özcan'ın suç aletini, yani o tweet'leri attığı cep telefonunu ortadan kaldırmak için nasıl çaba sarf ettiğinin detayları ortaya çıktı.