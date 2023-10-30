Katiller hastaneyi hedef aldı: Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki: Hiçbir izahı olamaz

En son olarak Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail tarafından bombalandı. Aynı hastanenin çevresi dün Katil İsrail'in savaş uçaklarının hedefi olmuştu. Hastane müdürü Dr. Subhi Sekkik, sağlık kompleksinin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istemişti.