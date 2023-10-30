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Katiller hastaneyi hedef aldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Hiçbir izahı olamaz

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Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Katiller hastaneyi hedef aldı: Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki: Hiçbir izahı olamaz

Son dakika haberleri... Katil İsrail savaş uçakları Gazze'de bulunan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombaladı. Hastanenin üçüncü ve son katının ağır hasar aldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre: "İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." denildi.

En son olarak Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail tarafından bombalandı. Aynı hastanenin çevresi dün Katil İsrail'in savaş uçaklarının hedefi olmuştu. Hastane müdürü Dr. Subhi Sekkik, sağlık kompleksinin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istemişti.

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI: HİÇBİR İZAHI OLAMAZ

Dışişleri Bakanlığı'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İsrail'in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Gazze'deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz.


Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir.

İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir."

Katil İsrail yine hastane bombaladı
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