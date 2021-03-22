Küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? A Haber'de çarpıcı açıklamaları

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.

Peki küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? Konuyla ilgili çarpıcı detaylar A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yanıt buldu.

"SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE AÇIĞA ÇIKARILDI"

Programa konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "FETÖ'cü olduğuna ilişkin henüz bir şey bulamadık. Henüz diyorum ama. Bir suç duyurusu üzerine açığa çıkarıldı. AK Partili Bakanlara, yöneticilere küfür edince, onlardan birisi suç duyurusunda bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da BTK, Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele olmak üzere devletin ilgili kurumlarına yazıyor. Araştırılınca ortaya çıkıyor. Kendi adına hat kullanıyor. Patates mail hesabı açıyor." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ortada korkunç bir tablo var. Devletin bir savcısı 2016 yılında bir hesap açmış O hesaba sayın müsteşar ismi vermiş. Fotoğrafa da bir MİT müsteşarının cenazeye gönderdiği çelengin resmini koymuş. Ve sistematik bir şekilde bu hesaptan devlet büyüklerine hakaretler yağdırdı. Diyorsunuz ki herkes küfür ediyor. Neden bu kadar dikkat çekti?

Çünkü bu bir Cumhuriyet Savcısı. İğrenç küfürler sarf etmiş. Birbirine nazı geçen insanların bile kaldırabileceği küfürler değil. Bunu sistematik şekilde yapmış. O kadar iğrenç bir üslup kullanmış ki; küfür ettiği siyasilerden biri şikayetçi olmuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hesabı izlemeye almış. Twitter hesabının başında "HOHMUSTESARI" yazıyor. Bu da "Halk Özel Harekat" demekmiş. Halk Özel Harekat Müsteşarı diyor kendisine.

Hesap izlemeye alınınca Siber polis buradan bir ipucu yakalıyor. Samsun Cumhuriyet Savcısı'nın telefonunun bu Twitter hesabına, hesabın şifresinin doğrulatma telefonu olarak verildiğini tespit ediyor."

"KENDİ ADINA KAYITLI TELEFON NUMARASINI VERİNCE DEŞİFRE OLDU"

Abdurrahman Şimşek, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün Twitter'a kayıt olurken, kendi adına kayıtlı telefon numarasını kullandığı için deşifre olduğunu söyledi.

Abdurrahman Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hesabı mail üzerinden açıyor. "Hohmustesarı@gmail" diye bir hesap açıyor. Diyor ki 'Benim de gmail hesabım bu'. Devam ediyor ve Twitter diyor ki; 'Telefon numarası ver sana SMS yollayacağım diyor'. Oraya da 5 yıldır kullandığı kendi adına kayıtlı telefon numarasını veriyor. Ve bu şekilde ortaya çıkıyor."

HAKARET ETTİĞİ DEVLET YETKİLİLERİ

Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a trol hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

2 YILDAN 6 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildi.