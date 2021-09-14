Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için hesap vakti! Mahkemede ifade verdi
Rumuz isimle açtığı Twitter hesabıyla bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere hakaretlerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, mahkemede ifade verdi.
Rumuz isimle açtığı Twitter hesabıyla bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere hakaretlerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, mahkemede ifade verdi.
Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlenmişti. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verilmişti.
Açığa alınan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderilmişti. Savcı Özcan Muhammed Gündüz hâkim karşısına çıktı. Gündüz, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.
TWITTER HESABINI BTK TESPİT ETMİŞTİ
İddianameye göre, Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarası Twitter kurtarma paneline yazılarak arattırıldı. Söz konusu numaranın "@hohmustesarı" isimli hesaba entegre olduğu belirlendi. Hesap hakkında araştırma yapıldığı fark edilip, alelacele aralık ayında kapatıldığı tespit edildi. Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarasına ait HTS kaydı BTK'dan istendi. BTK'dan gelen verilere göre "@hohmustesarı" hesabının kurtarma bilgilerinin, Twitter tarafından Gündüz'ün cep telefonu numarasına mesaj olarak gönderildiği ortaya çıkarıldı.
TELEFONU SUYA ATIP ANA KARTINI KIRMIŞTI
Özcan Muhammed Gündüz verdiği ifadesinde, uzun zamandır söz konusu numarayı kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yeni telefon aldığını öne sürmüştü. İddianamede, Gündüz'ün esrarengiz bir şekilde yeni telefon aldığı tarihin soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı 4 Ocak tarihine denk gelmesi dikkat çekici bulunmuştu. Telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi. Ana kartı kırılan ve hasar gören cep telefonunun üzerinde bu nedenle imaj alma işlemi bilirkişi tarafından yapılamadı.
KÜFÜRLER SAVURDU
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gündüz'ün kullandığı "0530.. .. 39" numaralı cep telefonundan hangi tarihlerde Twitter'a giriş yaptığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) İnternet Trafik Bilgileri Verileri'ni (CGNAT) istedi. BTK'dan gelen cevabi yazı iddianamede yer aldı. Suça konu paylaşımların yapıldığı tarih ve saatlerde Gündüz'ün cep telefonuyla Twitter'ın Türkiye'deki IP adreslerine bağlanıldığı ve verilerin uyuştuğu kaydedildi. Bu saatler arasında mesai saatlerinin de olması dikkat çekici bulundu.
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