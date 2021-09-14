Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için hesap vakti! Mahkemede ifade verdi

KÜFÜRLER SAVURDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gündüz'ün kullandığı "0530.. .. 39" numaralı cep telefonundan hangi tarihlerde Twitter'a giriş yaptığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) İnternet Trafik Bilgileri Verileri'ni (CGNAT) istedi. BTK'dan gelen cevabi yazı iddianamede yer aldı. Suça konu paylaşımların yapıldığı tarih ve saatlerde Gündüz'ün cep telefonuyla Twitter'ın Türkiye'deki IP adreslerine bağlanıldığı ve verilerin uyuştuğu kaydedildi. Bu saatler arasında mesai saatlerinin de olması dikkat çekici bulundu.