Twitter'da devlet yetkililerine hakaretler yağdıran Özcan Muhammed Gündüz bakın kim çıktı!

Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp, bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu ortaya çıktı. Twitter hesabını kullanarak trollük yapan kişinin Gündüz olduğunu kanıtlayan belgelere ulaşıldı. Skandal, 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı.



Araştırma, hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı.