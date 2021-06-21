Son dakika: Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz yine duruşmaya katılmadı! 6 yılla yargılanıyor

Duruşmada söz alan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sanık eski savcının kullandığı cep telefonu numarası ile Twitter hesabının eşleşmesine dikkat çekerek, suç işlemekte ısrarlı bir tavır sergilediğini, suç sonrası ise inkar yolunu seçtiğini belirtti.