21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz yine duruşmaya katılmadı! 6 yılla yargılanıyor

Son dakika: Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz yine duruşmaya katılmadı! 6 yılla yargılanıyor

'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozması sebebiyle ihraç edilen Savcısı 'ün yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, 17 günlük karantinaya denk gelen ilk duruşmasına katılmayan Gündüz, dünkü ikinci duruşmaya da katılmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz yine duruşmaya katılmadı! 6 yılla yargılanıyor

'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesaptan devlet büyüklerine küfreden eski savcı , 6 yıla kadar yargılandığı davanın ikinci duruşmasına da katılmadı.

Duruşmada söz alan, eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ın avukatı , sanık eski savcının kullandığı cep telefonu numarası ile Twitter hesabının eşleşmesine dikkat çekerek, suç işlemekte ısrarlı bir tavır sergilediğini, suç sonrası ise inkar yolunu seçtiğini belirtti.

Bütün delillerin toplandığını ifade eden Göktaş, sanık eski savcının lehe hükümler uygulanmaksızın n ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Sanık 'ün sorgu ve savunmasını yapması için . Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimat yazısının cevabının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi.



İddianamede, Gündüz'ün "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçlarından, 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Devlet büyüklerine hakaret eden savcıya men! DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET EDEN SAVCIYA MEN!
Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün fırıldaklığı! KÜFÜRBAZ SAVCI ÖZCAN MUHAMMED GÜNDÜZ'ÜN FIRILDAKLIĞI!
Küfürbaz savcı için istenen ceza belli oldu KÜFÜRBAZ SAVCI İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Küfürbaz savcı hakkında flaş gelişme! KÜFÜRBAZ SAVCI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!
Küfürbaz savcının suç aleti ortaya çıktı KÜFÜRBAZ SAVCININ SUÇ ALETİ ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA