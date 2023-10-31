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“Küfürbaz savcı” hakkında skandal karar! Savcı Özcan Muhammed Gündüz’ün ihracı Danıştay’dan döndü

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 09:04
Twitter'da devlet büyüklerine küfredip hakaretler yağdıran Savcı Özcan Muhammed Gündüz meslekten ihraç edilmişti. Ancak Danıştay'ın Gündüz için aldığı karar infiale yol açtı. Mahkeme, Gündüz'ün mesleğe iade edilmesi kararını verdi.
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