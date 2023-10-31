“Küfürbaz savcı” hakkında skandal karar! Savcı Özcan Muhammed Gündüz’ün ihracı Danıştay’dan döndü

Twitter'da devlet büyüklerine küfredip hakaretler yağdıran Savcı Özcan Muhammed Gündüz meslekten ihraç edilmişti. Ancak Danıştay'ın Gündüz için aldığı karar infiale yol açtı. Mahkeme, Gündüz'ün mesleğe iade edilmesi kararını verdi.

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