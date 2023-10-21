Son dakika: Gazze diplomasisi | Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.



Başkan Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.