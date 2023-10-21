Son dakika: Gazze diplomasisi | Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmelerde İsrail-Filistin savaşı ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, iki liderin, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele aldığı bildirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.
UGANDA CUMHURBAŞKANI MUSEVENİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.
STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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