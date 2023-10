Kirli para trafiği ifşa oldu! CHP’li eski başkan Serdar Aksoy tek tek açıkladı: Bizi haraca bağladılar

Ankara'da Levent Göktaş ile görüştüm. Bana 'Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da And Asansör ve Güneş Medya için geldiler. İzmir Körfezi'ne bakan, 1800 villa yapmayı planladığımız 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan, bu araziyi de istedi. ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutarda para yatırmamız istendi. Hepsini reddettim. Bunu da vermedim. Bizi haraca bağlıyorlardı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı And Asansör ya da Güneş Medya'ya para toplamak için belediyelere gider mi?