Kirli para trafiği ifşa oldu! CHP’li eski başkan Serdar Aksoy tek tek açıkladı: Bizi haraca bağladılar

CHP FETÖ BAKANLIĞINA DÖNDÜ

Tuncay Özkan isterse beni mahkemeye verebilir. Sözlerimin arkasındayım. Mahkemeye versin ki hesaplaşalım. Kanaltürk'ü FETÖ'ye satan Tuncay Özkan nasıl milletvekili oluyor? CHP, Tuncay Özkanların partisi oldu. FETÖ ile geçmişte iş tutmuş adamlar nasıl CHP'den milletvekili oluyor? Geldikleri nokta FETÖ bataklığıdır. CHP, FETÖ bataklığına dönmüştür. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ile birlikte iş tutacaksınız, buna Atatürk'ün partisi diyeceksiniz. CHP artık Atatürk'ün partisi değil. Bizim gerçek Atatürkçüler olarak CHP'de artık yerimiz yok. CHP'den istifa ettim. CHP'ye FETÖ'den ihraç edilerek getirilmedim. 50 yıllık CHP'liyim. Babam, 3 dönem milletvekili oldu. Deniz Baykal'ın yardımcılığını ve MYK üyeliği yaptı. Dayım ilçe başkanlığı yaptı. Ben de ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı yaptım.

Aksoy, tüm bu olayların Kılıçdaroğlu tarafından bilindiğine işaret ederek, Özkan'ın bunlara rağmen partide kalmasını şu sözlerle açıkladı:

"Özkan'ın bunlara rağmen partide kalması 2 güce dayanıyor. Birinci gücü 'medya gücü' bugün CHP medyası dediğiniz medya tamamiyle Tuncay Özkan'ın medyasıdır. Otur, otur, kalk ,kalktır. İkinci gücü bizzat bu Ankara Genel Merkez'de de söyleniyor ve biliniyor. Tuncay Özkan'ın çok büyük bir video arşivine sahip olduğu söyleniyor bu temel iki gücü olduğunu görüyorum."