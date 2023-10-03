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Kirli para trafiği ifşa oldu! CHP'li eski başkan Serdar Aksoy tek tek açıkladı: Bizi haraca bağladılar

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Kirli para trafiği ifşa oldu! CHP’li eski başkan Serdar Aksoy tek tek açıkladı: Bizi haraca bağladılar

Son dakika haberleri... CHP'de rüşvet, skandal, adam kayırma eksik olmuyor. Son olarak CHP’li eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, parti içindeki kirli ilişkileri deşifre etti.

29 Kasım 2019'da '500 milyonluk asansör rantı' başlığıyla gündeme getirilen olayda CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy doğrular şekilde tüm detaylarıyla anlattı. Aksoy'un anlattıkları 'Mızrak çuvala sığmıyor' dedirtti.



2019 seçimlerinde Menemen Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra kredi alabilmek için Ankara'ya gittiğini anlatan Aksoy şunları söyledi:



Ankara'da Levent Göktaş ile görüştüm. Bana 'Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da And Asansör ve Güneş Medya için geldiler. İzmir Körfezi'ne bakan, 1800 villa yapmayı planladığımız 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan, bu araziyi de istedi. ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutarda para yatırmamız istendi. Hepsini reddettim. Bunu da vermedim. Bizi haraca bağlıyorlardı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı And Asansör ya da Güneş Medya'ya para toplamak için belediyelere gider mi?

LEVENT GÖKTAŞ'I MİT MÜSTEŞARI YAPACAKTI
İktidar olursak Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Göktaş'ı MİT Müsteşarı yapacaktı. Levent Göktaş'ın Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili tutuklanmasından önce konuşulan bir şeydi. Belediye başkanının sıkıntılı işleri varsa, Ankara'da hallediliyor. Ben Ankara'dan hiçbir hukuk bürosu ile anlaşmadım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Levent Göktaş'ın hukuk bürosu ile anlaşıyor. Levent Göktaş'ın hukuk bürosu, Çerçioğlu ile ilgili davalara bakıyor. Ayrıca firması vasıtasıyla ihaleler de alıyor. Bir büyükşehir belediyesinin hukuk işlerine siz bakacaksınız ve ihale alacaksınız ve bundan Tuncay Özkan'ın haberi olmayacak. Tuncay Özkan'ın bilmemesi imkânsız.

CHP FETÖ BAKANLIĞINA DÖNDÜ
Tuncay Özkan isterse beni mahkemeye verebilir. Sözlerimin arkasındayım. Mahkemeye versin ki hesaplaşalım. Kanaltürk'ü FETÖ'ye satan Tuncay Özkan nasıl milletvekili oluyor? CHP, Tuncay Özkanların partisi oldu. FETÖ ile geçmişte iş tutmuş adamlar nasıl CHP'den milletvekili oluyor? Geldikleri nokta FETÖ bataklığıdır. CHP, FETÖ bataklığına dönmüştür. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ile birlikte iş tutacaksınız, buna Atatürk'ün partisi diyeceksiniz. CHP artık Atatürk'ün partisi değil. Bizim gerçek Atatürkçüler olarak CHP'de artık yerimiz yok. CHP'den istifa ettim. CHP'ye FETÖ'den ihraç edilerek getirilmedim. 50 yıllık CHP'liyim. Babam, 3 dönem milletvekili oldu. Deniz Baykal'ın yardımcılığını ve MYK üyeliği yaptı. Dayım ilçe başkanlığı yaptı. Ben de ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı yaptım.

Aksoy, tüm bu olayların Kılıçdaroğlu tarafından bilindiğine işaret ederek, Özkan'ın bunlara rağmen partide kalmasını şu sözlerle açıkladı:

"Özkan'ın bunlara rağmen partide kalması 2 güce dayanıyor. Birinci gücü 'medya gücü' bugün CHP medyası dediğiniz medya tamamiyle Tuncay Özkan'ın medyasıdır. Otur, otur, kalk ,kalktır. İkinci gücü bizzat bu Ankara Genel Merkez'de de söyleniyor ve biliniyor. Tuncay Özkan'ın çok büyük bir video arşivine sahip olduğu söyleniyor bu temel iki gücü olduğunu görüyorum."

SAHTE İMZA İLE KUMPAS
Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası açılan davada, 'basit zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Ben sahte bir imzadan dolayı cezaevine girdim. Bu sahte imzalı belgeyi de düzenleyen CHP milletvekili. İmza incelendi. Sahte olduğu ortaya çıktı. Hapis kararını istinaf bozdu. Beraat ettim. Şimdi yerel mahkemenin kararını bekliyorum." dedi.

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