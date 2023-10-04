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Kirli para trafiği ifşa oldu! CHP'li eski başkan Serdar Aksoy tek tek açıkladı: Bizi haraca bağladılar

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Giriş: 04.10.2023 12:35
Son dakika haberleri... CHP'de rüşvet, skandal, adam kayırma eksik olmuyor. Son olarak CHP’li eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, parti içindeki kirli ilişkileri deşifre etti.
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