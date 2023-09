Son dakika | Başkan Erdoğan İzmir TEKNOFEST’te | Dikkat çeken Karabağ mesajı: 30 yıl sonra eve dönenler size dua ediyor

İZMİRLİ GENÇLERİN TEKNOFEST'E İLGİSİ YOĞUN

Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş gurubundan her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre şehirlerimizde yaşayan kardeşlerimizi de bu göz kamaştırıcı teknoloji şölenine davet ediyorum.

Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun, çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun. Ama bir yolunu bulup, bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün.