Son dakika | Başkan Erdoğan İzmir TEKNOFEST’te | Dikkat çeken Karabağ mesajı: 30 yıl sonra eve dönenler size dua ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan, "Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buradan tüm İzmir'i, İzmirli kardeşlerimin her birini özellikle İzmir'in çalışkan, vizyoner ve vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Neşet Ertaş bakınız İzmir'i nasıl anlatıyor;

Gezdim tüm dünyayı, gördüm güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan unutamaz görüp geçen gariplere kucak açan güzel İzmir sana geldim.

Biz de Hindistan'dan ABD'ye dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi sembolü TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoşgeldiniz.