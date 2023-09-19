Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri gündem oldu! Rus medyası manşetlere taşıdı

İzvestiya gazetesi, 'Erdoğan, Rusya ve Batı'ya denk güven hakkında konuştu' başlıklı haberinde sunucunun Putin'in tahıl anlaşmasını bir avantaj olarak kullandığı yorumuna da Türk liderin katılmadığını aktardı. Gazete ayrıca Erdoğan'ın günün erken saatlerinde Ankara'nın Washington'la ilişkilerinden zaman zaman beliren engellere rağmen memnun olduğunu söylediğini kaydetti.

Röportajı üç ayrı haberle sayfasına taşıyan Kommersant gazetesi, 'Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum', 'İsveç'in NATO'ya katılmak için çabası yeterli değil' ve 'Erdoğan Ukrayna'daki askeri çatışmanın uzun süreceğine inanıyor' başlıklarını attı.