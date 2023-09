Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri gündem oldu! Rus medyası manşetlere taşıdı

Her yıl Eylül ayında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden Başkan Erdoğan, bugün kürsüye çıkacak. BM Genel Kurulu'nda on üçüncü kez konuşacak Erdoğan, öncesinde Amerikan kamu yayıncısı PBS televizyonuna bir röportaj verdi.