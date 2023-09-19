Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri gündem oldu! Rus medyası manşetlere taşıdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Amerikan PBS televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinden Ukrayna'daki savaşa, Türkiye'nin AB üyeliğinden ABD'den satın alınacak F-16 savaş uçaklarına ve Yunanistan'a birçok soruya yanıt verdi. Ancak bir cümlesi Rus ve uluslararası medyanın anında dikkatini çekti.
Her yıl Eylül ayında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden Başkan Erdoğan, bugün kürsüye çıkacak. BM Genel Kurulu'nda on üçüncü kez konuşacak Erdoğan, öncesinde Amerikan kamu yayıncısı PBS televizyonuna bir röportaj verdi.
PBS sunucusu Amna Nawaz'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan bir çoğu BM gündemine de damga vuran konulara değindi, İsveç'in NATO üyeliğinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline, Türkiye'nin AB üyeliğinden ABD'den satın alınacak F-16 savaş uçaklarına ve Yunanistan'a farklı başlıklarda açıklama yaptı.
"Putin'in sözünü tutacağına dair güveniyor musunuz?" sorusunu yanıt veren Erdoğan'ın Rusya ve Batı'yı karşılaştırması, beklendiği gibi dünya çapında ses getirdi. Başkan Erdoğan, Amerikan televizyonunda şu ifadeleri kullandı:
"Benim güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum."
'ERDOĞAN YORUMA KATILMADI'
Rus resmi medyasından bütün gazetelere Başkan Erdoğan'ın cümleleri ilk sayfadan verildi. Resmi haber ajansı RIA 'Erdoğan Rusya'ya Batı'dan daha az güvenmediğini söyledi' başlığını seçti.
Russia Today televizyonu 'Erdoğan Rusya ve Putin'e Batı'dan daha az güvenmediğini söyledi' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Türk liderin Moskova'ya güvenmemek için bir nedeni olmadığını dile getirdiğini aktaran Russia Today, Erdoğan'ın ayrıca Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le Soçi'de gerçekleşen buluşmayı 'verimli' olarak nitelediğini öne çıkardı.
İzvestiya gazetesi, 'Erdoğan, Rusya ve Batı'ya denk güven hakkında konuştu' başlıklı haberinde sunucunun Putin'in tahıl anlaşmasını bir avantaj olarak kullandığı yorumuna da Türk liderin katılmadığını aktardı. Gazete ayrıca Erdoğan'ın günün erken saatlerinde Ankara'nın Washington'la ilişkilerinden zaman zaman beliren engellere rağmen memnun olduğunu söylediğini kaydetti.
Röportajı üç ayrı haberle sayfasına taşıyan Kommersant gazetesi, 'Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum', 'İsveç'in NATO'ya katılmak için çabası yeterli değil' ve 'Erdoğan Ukrayna'daki askeri çatışmanın uzun süreceğine inanıyor' başlıklarını attı.
'SAVAŞ UZUN SÜRECEK'
TASS haber ajansı, 'Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmanın uzun süreceğini belirtti' derken, Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya Batı'dan daha az güvenmediğinin altını çizdiği vurgulandı. Yanı sıra, Türk liderin Rusya'nın en yakın komşularından biri olduğunu ve ortak bir tarihe sahip olduklarını dile getirdiği aktarıldı.
Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda ise, 'Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bitiş zamanlaması hakkında konuştu' başlığını tercih etti. Zvezda, Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'in çatışmanın bitmesinden yana olduğunu söylediğini ekledi.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya, 'Erdoğan: Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum, Ukrayna savaşı uzun sürecek' başlıklı haberinde röportajdan birçok cümleyi alıntıladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!
- YDS ne zaman 2023? ÖSYM YDS/2 geç başvurular başladı mı? ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
- AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD 215 sözleşmeli personel alım şartları neler?
- İnsanlık tarihinin en garip yılı! 1918'de yaşananlar hafızalarda yer edindi! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...
- İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak (kuşluk) namazı nedir, ne zaman kılınmalıdır?
- Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!
- SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun!
- Merve Kayaalp yaşıyor mu, ne oldu? Oyuncu Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
- Safir ATV YENİ BÖLÜM İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölümde neler oldu? Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!
- Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
- Elon Musk oğlunun adını neden X Æ A-12 koydu? X Æ A-12 ne demek, ne anlama geliyor, nasıl okunur?