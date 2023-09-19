Başkan Erdoğan ABD televizyon kanalı PBS'e konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullanırken, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 satışı meselesine de değindi. Öte yandan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalı gibi terörist elebaşlarına yönelik soruda, program sunucusunun sözünü kesmesi üzere Başkan Erdoğan, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın" dedi.