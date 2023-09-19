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Başkan Erdoğan: Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Başkan Erdoğan: Rusya’ya Batı’ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz" dedi.

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