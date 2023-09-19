PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz’ın provokatif sorusuna Başkan Erdoğan’dan sert tepki: Sizi niye ilgilendiriyor? Saygı duyacaksınız...

Tam bu sırada sunucu Amna Nawaz küstah bir harekette bulundu. Nawaz terör tutukulusu olan Sedef Kabaş, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinde provokasyona soyundu.



SPİKERDEN PROVOKATİF SORU

Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"SİZİ NİYE BU KADAR İLGİLENDİRİYOR"

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."

Başkan Erdoğan, davalarla ilgili, "Ben onlarla uğraşacak değilim." diyerek, kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı.