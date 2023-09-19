PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz'ın provokatif sorusuna Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Sizi niye ilgilendiriyor? Saygı duyacaksınız...
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalına röportaj verdi. Başkan Erdoğan, verdiği röportajda PBS spikeri Amna Nawaz terör tutuklusu olan Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden provokasyon yapmaya kalkıştı.Başkan Erdoğan bu küstah girişime çok sert tepki göstererek, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir" diyerek cevap verdi. Öte yandan hadsizlikte sınır tanımayan Nawaz, Başkan Erdoğan'ın sözünü kesmeye kalkıştı. Bu durum hadsizlik karşısında Başkan Erdoğan, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Amerikan PBS kanalında önemli açıklamalarda bulundu.
Tam bu sırada sunucu Amna Nawaz küstah bir harekette bulundu. Nawaz terör tutukulusu olan Sedef Kabaş, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinde provokasyona soyundu.
SPİKERDEN PROVOKATİF SORU
Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:
"SİZİ NİYE BU KADAR İLGİLENDİRİYOR"
"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."
Başkan Erdoğan, davalarla ilgili, "Ben onlarla uğraşacak değilim." diyerek, kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı.
KÜSTAH HAREKET
Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.
Başkan Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya da Erdoğan, "Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor." şeklinde cevap verdi.
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