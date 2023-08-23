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Çanakkale'deki yangınla ilgili çileden çıkaran paylaşım: Gün batımını izleyemiyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Çanakkale’deki yangınla ilgili çileden çıkaran paylaşım: Gün batımını izleyemiyorum

Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde... Devlet tüm imkanlarını seferber ederek bölgedeki alev çemberini durdurma peşinde. Bakan Yumaklı, tüm gelişmeleri bölgeden takip ediyor. Ortaya çıkan yangın gerisinde büyük iz bıraktı. Yanan yeşil alanlar ve feci şekilde can veren orman sakinlerinin acısı Türkiye'nin yüreğini yakarken, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı çileden çıkardı. E.K isimli bir kişi, şehri duman kaplaması nedeniyle gün batımını izleyemediğini yazarak derdine yandı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde Damyeri mevkiindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 1500 hektar alanda etkili olan yangın bölgede büyük paniğe olurken, tüm ülkenin de adeta ciğerlerini yaktı.

GÜN BATIMINI SEYREDEMEMİŞ
8 uçak 26 helikopter binlerce personel yanığı söndürmeye çalışırken Bozcaada'da tatil yapan E.K. isimli bir tatilcinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Görenlerin tepkisini çeken paylaşımda E.K. isimli bir tatilci yangın nedeniyle gün batımını izleyemediğini söyleyerek dert yakındı. E. K. paylaşımına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle gün batımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" yazdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
E.'K. nin bu paylaşımı büyük tepki topladı. Bazıları "bu kadarına da pes derken" gelen tepkiler üzerine E.K. paylaşımını sildi.

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