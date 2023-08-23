Çanakkale'deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

Çanakkale'de 24 saati aşkın bir süredir devam eden orman yangını 1500 hektardan fazla alanı etkilerken, 9 köy boşaltıldı. Bölgede 2500'ü aşkın personel havadan ve karadan alevlerle mücadeleye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada yangınla mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü bildirdi. Yangının ilk başladığı nokta olan Damyeri mevkisinin bağlı olduğu Mareşal Fevzi Çakmak Köyü muhtarı İbrahim Bağkazan ise yangının çıkış nedenini açıkladı. Muhtar Bağkazan, jandarmanın yaptığı inceleme sonucunu paylaştı.