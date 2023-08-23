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Çanakkale'deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

Çanakkale'de 24 saati aşkın bir süredir devam eden orman yangını 1500 hektardan fazla alanı etkilerken, 9 köy boşaltıldı. Bölgede 2500'ü aşkın personel havadan ve karadan alevlerle mücadeleye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada yangınla mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü bildirdi. Yangının ilk başladığı nokta olan Damyeri mevkisinin bağlı olduğu Mareşal Fevzi Çakmak Köyü muhtarı İbrahim Bağkazan ise yangının çıkış nedenini açıkladı. Muhtar Bağkazan, jandarmanın yaptığı inceleme sonucunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 14:29
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Çanakkale’deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

Çanakkale'de Damyeri mevkiindeki ormanda dün saat 12.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü. Yangın bölgesinde 8 yangın söndürme uçağı ve 26 helikopteri ile havadan müdahale başlarken, yangının nem ve rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle Edirne, Tekirdağ Bursa ve Balıkesir'den bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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Çanakkale’deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

9 KÖY BOŞALTILDI
Yangının yerleşim yerlerini sıçrama ihtimali nedeniyle Damyeri mevkii, Kayadere, Ulupınar, Belen, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılçaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Çanakkale’deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

Köylerde yaşayan toplam bin 251 kişi tahliye edilerek yurtlara yerleştirildi. Yangında Yağcılar Köyü'nde 4 ev Ulupınar Köyü'nde ise 3 ev küle döndü.

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Çanakkale’deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

SABAHA KADAR DEVAM ETTİ
Gece görüşlü 4 helikopterle sabaha kadar devam eden söndürme çalışmaları günün ağarmasıyla bu sabah yeniden başladı. Ekipler, bölgede söndürme çalışmalarına devam ederken dün tahliye durumu gündeme gelen Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde risk durumunun ortadan kalktığı belirtildi.

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Çanakkale’deki yangın neden çıktı? Köy muhtarı ilk kez açıkladı: Jandarma tespit etti

BAKAN YUMAKLI: DÜNE GÖRE ÇOK AVANTAJLIYIZ
Bu sabah Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne gelerek yangınla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarıyla yangının üniversite ve hastane binalarına sıçramasını engellediklerini belirtti.