Hükümet İstanbul için harekete geçti! Depreme yönelik hazırlıklara özel yasa taslağı hazırlanıyor! İlk etapta 600 bin bina...

"ÇADIRLARDA KİMSE KALMADI"

525 bin kişinin de konteyner kentlerde kaldığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çadırlarda kimse kalmadı. 325 bin aileye de kira yardımı yapmaya devam ediyoruz. 325 bin ailede de toplamda 1 milyon 300 bin kişi bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi böyle olunca bizim gece gündüz demeden bir an önce o 1 milyon 900 bin vatandaşımızın evlerini yapıp, o sağlıklı bölümlere, evlere almamız icap ediyor. Birinci işimiz bu.

Bunun dışındaki her şey neredeyse adeta teferruat gibi kalıyor. İkinci işimiz de İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak. Eğer siz deprem öncesi hazırlıkları yaparak bir şehri depreme hazırlarsanız bir birim harcıyorsunuz, yok deprem olmuş, hasarları giderelim diye uğraşırsanız tam yedi misli harcama yapıyorsunuz. O zaman doğrusu bir an önce deprem gelmeden sizin hazırlık yapmanız. İstanbul tüm bilim adamlarının kabulüne göre, dünyadaki 10 en büyük deprem riski taşıyan şehirlerden birisi olarak gözüküyor. Onun içindir ki bizim bir an önce tedbirimizi alıp, takdiri de Allah'a bırakmamız icap ediyor. Tedbir almadan öbür türlü herhalde söylemek doğru olmaz gibi geliyor."

"BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECEDE TOPRAKLARIMIZIN YÜZDE 66'SI DEPREM BÖLGESİ"

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Birinci ve ikinci derecede topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesi. Nüfusumuzun da yüzde 71'i bu bölgelerde yaşıyor. Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde yıkıcı şiddetteki deprem sayısı 60. Eğer denizlerimizi de katarsak buna 226 tane, 6 ve üzerinde şiddetli deprem var. Yani denizler dahil olduğunda neredeyse senede 2, 3 tane 6 üzerinde şiddetli deprem var. Ana karamızda da 60 tane deprem var. Ölen insan sayısı 130 bin. Verdiğimiz canları düşünün artık siz. Maddi hasar hiç hesaplanacak gibi değil. O zaman bizim bir an önce ülkemizdeki yaşadığımız o gözümüz gibi baktığımız, sevdiğimiz, kendi kentlerimizi depreme bir an önce hazırlamamız icap ediyor." ifadelerini kullandı.