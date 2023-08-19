Hükümet İstanbul için harekete geçti! Depreme yönelik hazırlıklara özel yasa taslağı hazırlanıyor! İlk etapta 600 bin bina...

İSTANBUL'DA REZERV ALANLAR TESPİT EDİLDİ

Özhaseki, İstanbul'daki dört adımda bu işleri yapmayı düşündüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan devam eden şu andaki süreçler var. 188 yerde zaten kentsel dönüşüm işi devam ediyor. Sıkı bir şekilde bunu takip ediyoruz. İkincisi rezerv alanlar tespit ettik. Bu rezerv alanlarda inşallah 350 bin konut inşa edeceğiz. Onları da depremde ilk yıkılacak, hasar görecek evlerin yerine doğru bir takas işlemiyle dönüştürmek istiyoruz. Üçüncüsü de Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşın müracaatı oldu. Yüzde 100 anlaşma sağlayan 14 bin bina var. Yüzde 67 anlaşma sağlayan da 21 bin civarında bina var. Bunlar da 200 bine yakın bağımsız birim ediyor. İşte orada Yarısı Bizden Kampanyası'nı da çok yakın bir süre içerisinde inşallah başlatacağız. Vatandaş kendi evini yıkıp yapmaya başladığında bedelinin yarısını biz vereceğiz ki bu da İstanbul'da ciddi bir şekilde bir dönüşümü sağlamış olacak."

Bütün bunları hızlandırabilmek, kolaylaştırabilmek adına da büyük bir çalışma yaptıklarına dikkati çeken Özhaseki, İstanbul'daki bütün belediyeleri davet ettiklerini ve onların da geldiklerini hatırlattı.

İSTANBUL İÇİN YASA TASLAĞI HAZIRLIĞI

Hangi partili olursa olsun, komisyonda yer almalarını istediklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar, onlar da ellerinde bilgi, belge ne varsa hepsini getiriyorlar. Bakanlığımızın bünyesinde başlayan bu çalışma zannedersem 10 gün içerisinde biter. Yasa taslağı haline getirmek istiyoruz. Eğer Meclis açılmadan bunu bitirebilirsek Meclis'i olağanüstü toplantıya davet edip İstanbul'u depreme hazırlayabilmek adına, önüne çıkan bütün engelleri aşacak şekilde daha önce yaptığımız çalışmalarda bizi geciktiren, sıkıntıya sokan, yaptığımız işleri belki de iyice zorlaştıran ne varsa hepsini giderici mahiyette bir yasa taslağını hazırlamaya başlıyoruz."