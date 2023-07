ABD’den çarpıcı Türk İHA’ları analizi: Başarısının sırrı çatışmalarda kendini kanıtlaması

29 ÜLKE SATIN ALDI, 11'İ SIRADA

Haberde Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna da yer verildi. Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna göre, şimdiye kadar 29 ülke Türk yapımı insansız hava aracı satın alırken, dördü müzakere halinde ve yedi ülke de bunları satın almakla ilgilendiğini açıkça ifade etti.