ABD'den çarpıcı Türk İHA’ları analizi: Başarısının sırrı çatışmalarda kendini kanıtlaması
Dünyanın kriz yaşanan bölgelerinde Bayraktar İHA ve SİHA’ların başarısı ön plana çıktı. ABD merkezli Al Monitor'den dikkat çeken bir Baykar analizi geldi. Başarının ana nedeninin Türk İHA'larının kendilerini çatışmalarda kanıtlaması olduğunun altını çizildi.
Dünyanın birçok kriz bölgesinde Türk İHA'larının başarısı öne çıktı. Pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD'li Al Monitor'den dikkat çeken bir analiz geldi. Ortadoğu'daki gelişmelere odaklanan Washington merkezli Haber sitesi 'Ukrayna'dan Libya'ya Türkiye'nin Baykar insansız hava araçları neden bu kadar popüler?' sorusuna yanıt aradı.
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Körfez'e yaptığı ziyarette, ülkesinin tarihindeki en büyük savunma anlaşması olarak nitelendirilen anlaşmayı imzaladı' diyen Al Monitor Türk İHA'larının son olarak Suudi Arabistan'a ihraç edildiğini hatırlattı. Haberde 'Suudi Arabistan'ın son satın alımı, insansız savaş araçlarının satın alınabilirliğini, teknik desteğini ve saldırı yeteneklerini vurguluyor' denildi.
Baykar'ın geniş bir coğrafyada kullanıldığının altını çizen Al Monitor şu değerlendirmede bulundu;
"Türkiye'nin 2019'da Baykar İHA'larını satmaya başlamasından bu yana, silahlar Ukrayna, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye, Irak, Etiyopya ve Somali dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki çatışma bölgelerinde kullanıldı."
29 ÜLKE SATIN ALDI, 11'İ SIRADA
Haberde Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna da yer verildi. Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna göre, şimdiye kadar 29 ülke Türk yapımı insansız hava aracı satın alırken, dördü müzakere halinde ve yedi ülke de bunları satın almakla ilgilendiğini açıkça ifade etti.
TÜRK İHA'LARI KENDİLERİNİ KANITLADI
RAND Corporation'da kıdemli bir savunma politikası analisti olan Peter Wilson, bu başarının ana nedeninin Türk İHA'larının kendilerini çatışmalarda kanıtlaması olduğunun altını çizdi. Wilson Suudi satışının ardından bu silahın Körfez coğrafyasında daha da popüler hale geleceğini belirtti.
Atlantik Konseyi'nde yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan Rich Outzen ise şu değerlendirmede bulundu;
"Türkler uçağı sadece hızlı bir kullanıcı kursu ile teslim etmiyorlar. Uzun vadeli eğitim ekipleri, bakım ve ikmal desteği ve komuta ve kontrol, diğer sensörler, insanlı ve insansız kara ve hava kuvvetleri gibi diğer sistemlerle operasyonel entegrasyon sağlıyorlar."
Outzen, Türk İHA'larının ABD ve diğer Batı yapımı İHA'lardan daha ucuz olduğunu ve Çin veya İran'da yapılan İHA'lar gibi Batılı olmayan diğer sistemlerden üstün olduğunu da sözlerine ekledi.
Baykar tarafından üretilen TB2'nin Ukrayna savaşının ilk günlerinde büyük etkisi olmak üzere düzinelerce ülke tarafından kullanıldığının altını çizen Outzen sözlerine şöyle devam etti;
"Akıncılara ihtiyaç duyan ülke sayısı biraz daha az olabilir, ancak yine de bir veya iki yıl içinde düzinelerce ülke ilgi duyabilir. Pakistan ve Libya zaten halihazırda satın almış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar aday olabilir. Endonezya ve Bangladeş'in de ilgilendikleri bildiriliyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
- LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!
- Yeni evleneceklere müjde! 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?
- Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023? Lise nakilleri nasıl yapılır, şartları neler? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi başvuru ekranı!
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi...
- Canan Karatay açıkladı! Meğer çayı da yapılıyormuş! Su içer gibi içeceksiniz! Osmanlı Padişahları...
- EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....
- 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Yeni maaşlar hesaplandı! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
- LGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | MEB LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? e- Okul / e- Devlet LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- 3, 2, 1 süreniz başladı! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir!
- 2023 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI | LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır, şartları neler?
- LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?