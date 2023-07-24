ABD’den çarpıcı Türk İHA’ları analizi: Başarısının sırrı çatışmalarda kendini kanıtlaması

Baykar tarafından üretilen TB2'nin Ukrayna savaşının ilk günlerinde büyük etkisi olmak üzere düzinelerce ülke tarafından kullanıldığının altını çizen Outzen sözlerine şöyle devam etti;

"Akıncılara ihtiyaç duyan ülke sayısı biraz daha az olabilir, ancak yine de bir veya iki yıl içinde düzinelerce ülke ilgi duyabilir. Pakistan ve Libya zaten halihazırda satın almış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar aday olabilir. Endonezya ve Bangladeş'in de ilgilendikleri bildiriliyor."