Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

Türkiye yeni yüzyıla savunma alanında hızlı bir giriş yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte gurur veren o anlar...