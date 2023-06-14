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Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

Türkiye yeni yüzyıla savunma alanında hızlı bir giriş yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte gurur veren o anlar...

Giriş Tarihi: 14.06.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 22:48
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Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

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Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirilen test atışı da başarıyla tamamlandı.

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Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı.

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Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

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Bayraktar AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında ilk kez HGK-82 mühimmatıyla test atışı icra etti.