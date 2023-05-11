100 yılın işi 20 yılda bitti! Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlar | Enerjiden savunmaya, sağlıktan ulaştırmaya...









BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Bazı kesimler son zamanlarda hızlanan ürünlerimizi seçimlere bağlasalar da biz onlara 'Bizi izlemeye devam edin.' diyoruz. Yıl içinde, daha sonraki yıllarda da ürünlerimizi göreceksiniz" diye konuştu.

SETA'da düzenlenen "Türk Savunma Sanayisinin Yüzyılı" sempozyumunda konuşan Demir, savunma sanayisinde Türkiye'nin ilk 10 ülke arasına girme idealinde olduklarını söyledi.